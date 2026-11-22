Mainoo mengajak Manchester United segera melupakan kekalahan di Anfield dan fokus menghadapi Sporting dalam Liga Champions.

Kiper Manchester United, Senne Lammens, terlihat meninggalkan lapangan sepak bola di Anfield setelah pertandingan Liga Inggris yang berlangsung pada Minggu, 22 November 2026. Pertandingan antara Liverpool dan Manchester United di Liverpool, Inggris, tersebut berakhir dengan kekalahan telak bagi tamu dari Manchester. Hasil ini memicu kritik internal dan desakan kuat dari para pemain agar tim segera berbenah.

Reaksi Positif Amidoo Setelah Anfield

Gelandang Timnas Inggris, Mainoo, menilai ruang ganti Manchester United harus cepat berbenah dan menunjukkan reaksi yang tepat pasca kekalahan. Ia menekankan pentingnya kekompakan dan etos kerja untuk memperbaiki performa pada pertandingan berikutnya. Mainoo berbicara kepada MUTV seusai pertandingan dan mengakui Anfield bukan tempat yang mudah bagi tim tamu. Ia tetap menilai rekan setim sudah berjuang maksimal dan meminta hasil tersebut dijadikan bahan koreksi untuk masa depan. "Anfield merupakan tempat yang sulit untuk dikunjungi. Namun, saya tidak bisa menyalahkan perjuangan rekan-rekan setim. Kami harus menerima rasa sakit akibat pertandingan ini dan menjadikannya pelajaran untuk melangkah maju," ujar Mainoo. Pemain berusia 21 tahun tersebut mengingatkan bahwa rangkaian laga datang beruntun sehingga tim harus segera mengalihkan fokus. "Jadwal pertandingan datang begitu cepat dan padat. Jadi, kami tidak punya waktu untuk terus larut dalam kekalahan ini," lanjutnya.

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Insiden Kartu Merah Leny Yoro

Manchester United tersengat sejak awal ketika Leny Yoro menerima kartu merah pada menit kedelapan pertandingan. Bek muda itu diusir setelah melanggar Alexander Isak dalam situasi yang dinilai menggagalkan peluang gol lawan. Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz mencetak dua gol dalam rentang empat menit, membawa tuan rumah memimpin 2-0 hingga jeda. Keunggulan jumlah pemain akhirnya dimaksimalkan Liverpool lewat gol Rio Ngumoha dan pemain pengganti Victor Munoz. Skor akhir pertandingan berakhir dengan kemenangan besar bagi Liverpool. Insiden awal tersebut menjadi momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan secara signifikan. Mainoo menilai hal terpenting adalah reaksi Manchester United setelah pertandingan. Ia meminta skuad tetap bersatu dan saling menopang untuk membalikkan situasi. "Kami harus bekerja bersama dan saling mengandalkan satu sama lain. Semoga semuanya akan berjalan baik," tambahnya.

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Komitmen Mendukung Pochettino

Mainoo juga menegaskan komitmen pemain mendukung Mauricio Pochettino agar tim segera kembali ke jalur kemenangan. "Kami semua berkomitmen. Tidak ada seorang pun yang akan pergi dan kami akan terus saling mendukung," kata Mainoo. Ia menegaskan bahwa semua pemain mengetahui apa yang harus dilakukan dengan manajer baru. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, Manchester United diharapkan dapat segera pulih. "Kami semua tahu apa yang harus dilakukan. Dengan manajer baru, kami harus mendukungnya, terus bekerja keras, dan berlatih. Hanya itu yang bisa kami lakukan," lanjutnya. Komitmen ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas tim di masa mendatang. Manchester United FC adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya. Mereka bermain di Premier League yang merupakan kompetisi utama di Inggris.

Fokus Menuju Liga Champions

Manchester United tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil mengecewakan di Anfield. Setan Merah sudah ditunggu laga Liga Champions melawan Sporting pada Rabu mendatang. Mainoo menyebut para pemain ingin segera kembali ke lapangan untuk membuktikan diri usai hasil yang mengecewakan. "Kami menantikan pertandingan melawan Sporting. Pertandingan itu hanya berjarak beberapa hari lagi, jadi kami harus segera bangkit dan kembali berjuang," tutupnya. Liverpool FC merupakan klub tersukses asal Inggris di tingkat Eropa. Raihan lima trofi dari tujuh final menjadi bukti betapa berbahayanya Liverpool di ranah kompetisi Eropa. Kehadiran tim-tim kuat seperti Sporting dalam kompetisi UEFA menambah tekanan tambahan bagi Manchester United. Tim perlu menunjukkan performa terbaiknya dalam waktu dekat untuk mempertahankan posisi di kompetisi bergengsi ini. Mainoo mengajak seluruh pendukung untuk tetap mendukung tim dalam tantangan berikutnya.