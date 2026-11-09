Mahkamah Tolak Praperadilan Bahtiar Baharuddin Tersangka Korupsi Nanas Sulsel

Pengadilan Negeri Makassar menolak praperadilan Bahtiar Baharuddin, menjadikan dia tersangka resmi korupsi bibit nanas senilai Rp60 miliar di Sulawesi Selatan.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar secara resmi menetapkan status tersangka bagi mantan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Sulawesi Selatan. Penetapan ini menjadi final setelah Hakim Tunggal, Arwana, menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh sang eks pejabat tinggi tersebut.

Keputusan hakim ini mengakhiri perjuangan hukum Bahtiar Baharuddin untuk membebaskan dirinya dari sebutan tersangka. Proses ini menandai transisi dari tahap penyelidikan formal ke tahap pemrosesan perkara inti yang akan diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

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Proses Penolakan Gugatan Praperadilan

Hakim Tunggal Arwana menyatakan bahwa penetapan kembali Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 bernilai Rp60 miliar dinyatakan sah dan berdasar hukum. Putusan ini menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pihak pemohon yang sebelumnya telah dua kali mengajukan upaya hukum serupa.

Lembaga praperadilan menurut Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum. Namun, pemeriksaan dalam mekanisme ini dibatasi secara ketat pada aspek formil saja dan tidak boleh masuk ke ranah pembuktian materi pokok perkara.

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Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan. Hal tersebut disebabkan karena argumen tersebut telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara yang merupakan domain pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Evaluasi Alat Bukti dan Prosedur Hukum

Dalam menanggapi keberatan atas penggunaan alat bukti, Hakim menilai pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas perolehan alat bukti mana yang tidak sah. Penilaian terhadap bobot alat bukti merupakan domain pokok perkara, sehingga klaim ketidakabsahan tersebut ditolak oleh pengadilan dalam ranah praperadilan.

Hakim menegaskan bahwa sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti pada penyidikan sebelumnya tidak sah, maka alat bukti tersebut tetap sah dan dapat digunakan kembali. Pendapat ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM di persidangan.

Lebih lanjut, Hakim Tunggal menguraikan bahwa Titah Mohon telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka. Titik tekannya terletak pada substansi keterangan saksi yang baru, bukan pada orangnya atau identitas saksi tersebut.

Mengenai dalil Pemohon terkait tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka di dalam Surat Penetapan Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (3) KUHAP, Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan oleh penyidik kepada Pemohon saat pemeriksaan. Ketiadaan pencantuman tertulis itu tidak serta-merta membuat penetapan tersangka menjadi tidak sah.

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Respon Kejaksaan dan Langkah Selanjutnya

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, menyambut baik dan mengapresiasi putusan Hakim Tunggal PN Makassar. Soetarmi menilai putusan tersebut membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Bahtiar Baharuddin dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana.

"Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," ujar Soetarmi di Makassar pada Senin, 9 November.

Soetarmi menambahkan bahwa apresiasi juga diberikan kepada Tim Jaksa Kuasa Termohon yang telah bekerja keras mempertahankan argumen hukum dan mematahkan seluruh dalil Pemohon selama persidangan berlangsung. Upaya hukum ini menjadi penutup dari siklus perlawanan administrasi terhadap status tersangka.

Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Selatan akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka Bahtiar Baharuddin. Langkah ini diambil agar perkara dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya secara mendalam.