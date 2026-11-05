Mahkamah Konstitusi Tinjau Konstitusionalitas PPN Pembalut

Mahkamah Konstitusi menangani gugatan Bernita Matondang terkait pengenaan PPN 11 persen pada pembalut yang dinilai diskriminatif dan memberatkan ekonomi perempuan Indonesia.

Ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi menstruasi atau pembalut kini sedang digugat secara mendalam ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini menguji keabsahan kebijakan perpajakan atas kebutuhan biologis rutin perempuan tersebut karena dinilai memicu beban ekonomi berulang dan mengabaikan prinsip kepastian hukum yang adil. Permohonan pengujian materiil ini secara resmi didaftarkan oleh Bernita Matondang di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 2 November 2026.

Ragam Kerugian Ekonomi Akibat PPN Pembalut

Pemohon, yang merupakan mahasiswa semester empat di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, menguji Pasal 16B Ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Bernita Matondang berargumen bahwa ketiadaan pencantuman produk sanitasi menstruasi secara eksplisit dalam daftar rincian barang kebutuhan pokok menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini membuat masyarakat sulit memahami kriteria objektif yang digunakan negara dalam menentukan barang apa saja yang berhak memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

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Mekanisme perpajakan yang berlaku saat ini menghitung PPN efektif sebesar 11 persen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 131 Tahun 2024. Sebagai ilustrasi konkret, pembelian pembalut seharga Rp 20.000 sebelum pajak akan menanggung beban PPN sebesar Rp 2.200, sehingga harga akhir yang harus dibayar mencapai Rp 22.200. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akumulasi biaya berulang ini secara signifikan memperburuk keterjangkauan produk sanitasi. Kondisi ini berkontribusi langsung pada fenomena yang dikenal sebagai kemiskinan menstruasi, di mana akses terhadap kebersihan dasar menjadi terhambat akibat faktor finansial.

Permohonan Gugatan dari Aktivis Perempuan

Bernita Matondang menegaskan bahwa langkah hukum ini ditempuh untuk mengakhiri polemik publik yang sempat memuncak saat aksi mahasiswa dan kelompok perempuan pada 28 Oktober 2026. Dalam wawancara di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, ia menjelaskan bahwa isu pengenaan PPN atas pembalut bukan masalah baru, melainkan kebijakan yang sudah lama berlangsung. Namun, isu ini kembali ramai diperbincangkan di ruang publik karena demonstrasi besar-besaran yang mengangkat hak-hak perempuan dan kebutuhan sanitasi dasar.

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Menurut Bernita Matondang, pengujian materiil ini tidak sekadar fokus pada penolakan pembayaran pajak, tetapi juga mempertanyakan prinsip kepastian negara dalam merumuskan kebijakan perpajakan bagi kebutuhan esensial perempuan. Ia berpendapat bahwa penetapan fasilitas perpajakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kelompok bahan pangan tradisional. Sebaliknya, negara harus menilai produk sanitasi menstruasi secara rasional berdasarkan fungsi esensialnya terhadap kebersihan, kesehatan, dan martabat manusia. Proses peradilan di Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sarana obyektif untuk mengevaluasi apakah kebijakan nasional telah sejalan dengan konstitusi.

Dampak Konstitusional dan Prosedur Hukum Selanjutnya

Berdasarkan berkas permohonan, pemohon mendalilkan bahwa pengenaan PPN atas pembalut menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan berulang. Menstruasi merupakan proses biologis bulanan yang tidak dapat dihindari, ditunda, atau dihentikan oleh keputusan pribadi. Akibatnya, pengenaan pajak pada produk kebersihan menstruasi menciptakan beban ekonomi tetap bagi perempuan, yang bertentangan dengan jaminan hak atas pengakuan dan perlindungan hukum di hadapan hukum.

Dalam perspektif ini, kepastian hukum yang adil menuntut agar negara menempatkan kebutuhan dasar perempuan dalam kebijakan perpajakan dengan lebih inklusif. Bernita Matondang berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kejelasan konstitusional atas kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat ini. Jika peraturan dianggap sesuai konstitusi, pemerintah diminta memberikan penjelasan hukum yang kuat. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi menemukan adanya persoalan konstitusional, hal itu seharusnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk merevisi regulasi perpajakan yang dianggap diskriminatif.

Kasus ini juga menyoroti peran aktif generasi muda dan kelompok perempuan dalam advokasi kebijakan publik. Berbagai perempuan muda mengakui bahwa kebutuhan pembalut setiap bulan adalah hal yang tidak bisa dihindari karena siklus menstruasi. Oleh karena itu, isu ini membutuhkan kejelasan norma hukum yang mengikat melalui lembaga pengawal konstitusi. Tindakan hukum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa aspek keadilan substantif bagi warga negara, khususnya perempuan, dapat terpenuhi dalam sistem perpajakan nasional yang berlaku.