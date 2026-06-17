Mahkamah Konstitusi Perintah Ubah UU Advokat dalam Dua Tahun karena Konflik Fungsi

Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan UU Advokat 2003 dalam dua tahun karena organisasi advokat merangkap fungsi regulator dan representatif yang memicu konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum. Putusan ini mengamanatkan pemisahan fungsi dan penstandarlisan nasional untuk profesi advokat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan untuk memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Putusan ini diumumkan pada Rabu, 17 Juni 2026, melalui penegasan bahwa UU Advokat saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara kondisional.

Artinya, UU tersebut tetap berlaku namun harus dimodifikasi dalam waktu dua tahun. Alasan utama MK adalah adanya ketidakpastian hukum akibat organisasi advokat yang cenderung merangkap fungsi sebagai regulator, penguji, pengawas, sekaligus penegak etik. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan dan berdampak pada masyarakat pencari keadilan. Putusan ini arose dari permohonan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang mempertanyakan konstitusionalitas lembaga advokat dan keabsahan dewan etik nasional.

Meninjau kasus tersebut, hakim konstitusi Guntur Hamzah menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar keabsahan organisasi tertentu, melainkan ketiadaan regulasi yang memisahkan fungsi representatif dan fungsi regulatif. Fungsi representatif bersifat asosiatif dan mengadvokasi anggota, sementara fungsi regulatif membutuhkan organisasi independen untuk pengawasan dan penegakan disiplin. MK menilai pemisahan ini penting untuk menghindari konflik kepentingan internal dan antar organisasi.

Selain itu, MK juga mengidentifikasi masalah fragmentasi di kalangan organisasi advokat karena tidak adanya standar rujukan yang seragam dalam rekrutmen, pendidikan, dan penegakan kode etik. Karenanya, MK mengamanatkan revisi UU Advokat untuk mengatur enam poin utama: desain kelembagaan organisasi advokat, pemisahan fungsi antara organisasi profesi dan regulator, kewenangan regulator, hubungan regulator dengan organisasi, mekanisme akuntabilitas, serta penetapan Standar Nasional Profesi Advokat yang mencakup standardisasi kompetensi, pendidikan, dan ujian profesi nasional yang transparan.

Revisi tersebut juga perlu disinkronkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Meskipun MK telah mencatat banyaknya organisasi advokat yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi putusan ini, MK memandang bahwa penyelesaian paling tepat adalah menyerahkan masalah tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk tindaklanjut.

Dengan demikian, MK memberikan tenggat dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan revisi UU Advokat guna menciptakan tata kelola yang lebih jelas dan adil dalam profesi hukum di Indonesia





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