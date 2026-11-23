Mahkamah Konstitusi memutus UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri cacat formil. Pemerintah dan DPR harus memperbaiki dalam satu tahun agar tidak batal.

Pertanyaan kritis mengenai kepastian hukum bagi institusi kepolisian telah mendapatkan jawaban tegas dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengadilan tertinggi di bidang konstitusi tersebut, yang berkedudukan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, pada hari Senin telah resmi memutuskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan cacat formil. Putusan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan bagi struktur organisasi dan operasional aparatur penegak hukum di tanah air.

Mekanisme Perbaikan Syarat Konkordansi

Mahkamah Konstitusi memberikan mandat resmi kepada pembentuk undang-undang, yang meliputi Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk segera memperbaiki naskah akademik dan isi dari undang-undang yang bermasalah tersebut. Perbaikan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim. Selama masa perbaikan tersebut, undang-undang yang sedang dikaji keberlakuannya dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

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Posisi Hakim Terkait Cacat Prosedural

Hakim Konstitusi, Suhartoyo, dalam amar putusannya menegaskan secara eksplisit bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, yang telah dicantumkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7181, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perbaikan substansi dan prosedur. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan secara rinci bahwa cacat formil terjadi karena proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi tata cara, metode, dan sistematika pembentukan undang-undang yang pasti, baku, dan standar. Menurut penjelasan Ridwan Mansyur, Mahkamah berpendapat proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 sehingga dinyatakan cacat formil karena kelalaian dalam menjaga konsistensi sistem hukum.

Tuntutan Asas Keterbukaan Publik

Ridwan Mansyur menekankan bahwa setiap perbaikan yang dilakukan harus mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta seluruh perubahannya yang berlaku. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dan penekanan kuat dari Majelis Hakim adalah asas keterbukaan dalam proses legislasi. Pemerintah dan DPR harus menjamin akses masyarakat terhadap informasi selama proses revisi serta membuka ruang partisipasi publik yang maksimal dan lebih bermakna. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil dalam penyusunan aturan hukum yang mengatur nasib institusi kepolisian.

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Dampak Konkret Jika Tergolong Batal

Jika perbaikan tidak dilakukan dalam tenggat waktu satu tahun yang telah ditentukan, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Konsekuensi langsung dariStatus inkonstitusional tersebut adalah ketentuan dalam Undang-Undang Polri sebelumnya yang telah dicabut atau diubah melalui aturan baru tersebut akan dinyatakan berlaku kembali. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang yang dapat mengganggu operasional kepolisian jika langkah perbaikan tidak segera diambil oleh lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama.

Langkah Selanjutnya Dalam Sistem Hukum

Apabila dalam waktu paling lama satu tahun terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 secara hukum menjadi inkonstitusional permanen, maka seluruh mekanisme dan struktur yang telah diubah dalam undang-undang tersebut akan kembali ke status sebelumnya. Keputusan ini menegaskan supremasi konstitusi dan pentingnya kepatuhan ketat terhadap prosedur pembentukan undang-undang oleh seluruh pemangku kepentingan negara. Pemerintah dan DPR diwajibkan untuk segera merumuskan mekanisme kerja sama yang efektif guna menyelesaikan perbaikan ini sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berakhir.