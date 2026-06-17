Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal Kuota Internet dalam UU Cipta Kerja dan Telekomunikasi

MK menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja juncto Pasal 28 UU Telekomunikasi karena permohonan tidak memenuhi syarat formal. Pemohon menganggap ketentuan tersebut melanggar hak atas perlindungan konsumen terhadap sisa kuota internet.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadukan keputusan terkait dengan permohonan uji materiil yang diajukan terhadap sebagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Telekomunikasi. Putusan ini dibacakan oleh salah seorang hakim pada Rabu, 17 Juni 2026, di Gedung MK RI, Jakarta.

Dalam sidang yang dihadiri oleh sembilan hakim, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan nomor 165/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh warga negara Indonesia bernama Gita Putri Akhyun tidak dapat diterima. Objek pengujian adalah materi Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja juncto Pasal 28 UU Telekomunikasi, yang menyoal pengaturan kuota internet hangus. Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Menurut pemohon, undang-undang tersebut hanya mengatur tarif layanan telekomunikasi tanpa memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen atas sisa kuota internet yang telah dibeli. Permohonan ini meminta MK untuk menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja, khususnya perubahan terhadap UU Telekomunikasi, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang karena tidak menjamin partisipasi publik, khususnya konsumen telekomunikasi yang terdampak.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK melalui Wakil MK Saldi Isra menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena pada saat pengajuan maupun perbaikan permohonan tidak disertai dengan alat bukti yang diperlukan, serta melewati batas waktu yang ditentukan. Selain itu, permohonan awal tidak memiliki tanda tangan pemohon. Oleh karena itu, meskipun MK berwenang mengadili, permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan prosedural.

Kasus serupa juga telah diputus pada 12 Mei 2026 dengan nomor 87/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Rachmad Rofik, dengan hasil penolakan serupa. Keputusan ini menegaskan bahwa MK hanya akan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi semua syarat formil dan substantif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mahkamah Konstitusi UU Cipta Kerja UU Telekomunikasi Kuota Internet Konsumen Uji Materiil Permohonan Ditolak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemulihan Layanan Telekomunikasi Pasca Gempa M6,7 di Sulawesi Tengah Capai 27,59 PersenKementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaporkan progres pemulihan layanan telekomunikasi setelah gempa bumi magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Dari 29 BTS yang terdampak, delapan BTS telah kembali beroperasi, sementara 21 BTS lainnya masih dalam penanganan, dengan Kabupaten Poso sebagai wilayah dengan jumlah gangguan terbanyak.

Read more »

Pascagempa Sulawesi Tengah, Kemkomdigi Pulihkan 8 BTS dan Percepat Pemulihan Jaringan TelekomunikasiKemkomdigi hingga pukul 15.00 WIB (Selasa 16/6), sebanyak 29 site Base Transceiver Station (BTS) mengalami gangguan dari total 2.601 site yang beroperasi di wilayah terdampak.

Read more »

Draf Nota Kesepahaman AS-Iran Bocor, Terungkap Pasal-pasal PentingBloomberg mengungkap draf nota kesepahaman AS-Iran untuk mengakhiri perang. Perjanjian itu akan ditandatangani pada 19 Juni 2026.

Read more »

Kondisi Terbaru Jaringan Telekomunikasi Pasca Gempa M 6,7 Guncang PaluGempa magnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah, menyebabkan 29 BTS terganggu. Begini kondisi terbarunya.

Read more »