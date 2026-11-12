Mahkamah Konstitusi Hatuskan 15 Putusan Menguji Berbagai Undang-Undang Penting

Mahkamah Konstitusi resmi mengumumkan jadwal pembacaan putusan atas 15 permohonan pengujian materiil undang-undang yang mencakup isu hak asasi manusia, pemilu, dan KUHP pada Kamis siang.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan melaksanakan sidang pengucapan putusan atau ketetapan resmi atas lima belas permohonan pengujian materiil undang-undang yang telah didengarkan pada Kamis siang waktu Indonesia Barat. Keputusan strategis ini menandai titik puncak dari proses pemeriksaan hukum yang panjang terhadap sejumlah regulasi nasional yang dianggap krusial bagi tatanan hukum Indonesia.

Proses pengumuman keputusan tersebut dijadwalkan dimulai tepat pada pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Utama yang berlokasi di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Para pemohon, akademisi hukum, serta perwakilan lembaga negara dan masyarakat sipil telah siap menunggu hasil akhir dari judicial review yang menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

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Detail Matriks Putusan Lima Belas UU

Mahkamah Konstitusi secara resmi akan membacakan isi putusan yang menyangkut validitas konstitusional dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi permohonan Nomor 380/PUU-XXIV/2026. Selain itu, Majelis Hakim juga akan menguak nasib Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam permohonan Nomor 384/PUU-XXIV/2026.

Isu hak asasi manusia dan hukum pidana juga mendominasi agenda sidang ini melalui permohonan Nomor 386/PUU-XXIV/2026. Permohonan ini menguji validitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan terhadap regulasi ini akan memberikan kepastian hukum baru bagi jutaan warga negara.

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Regulasi yang mengatur sistem peradilan agama dan kepailitan juga akan diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan Nomor 387/PUU-XXIV/2026 meminta pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sementara permohonan Nomor 378/PUU-XXIV/2026 berfokus pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sektor militer dan pemerintahan daerah menjadi sorotan lain melalui permohonan Nomor 381/PUU-XXIV/2026 yang menguji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sementara itu, permohonan Nomor 388/PUU-XXIV/2026 menyoroti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sebagai simbol identitas nasional.

Proses Persidangan dan Pemanggilan Ahli

Sebelum acara pengucapan putusan dimulai, Majelis Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang lanjutan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pukul 10.30 WIB. Sidang khusus ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan ahli dan keterangan saksi presiden yang diperlukan untuk memutus sejumlah permohonan terkait.

Perhatian khusus diberikan pada permohonan Nomor 313/PUU-XXIV/2026, Nomor 316/PUU-XXIV/2026, Nomor 317/PUU-XXIV/2026, serta dua permohonan lain dengan nomor yang sama namun konteks berbeda yang disebutkan dalam jadwal. Kehadiran saksi presiden dalam sidang tersebut menjadi momen krusial untuk memahami perspektif eksekutif terhadap keberlakuan undang-angka tersebut.

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Dampak Regulasi terhadap Demokrasi dan Ekonomi

Peraturan tentang pemilu, partai politik, dan kekuasaan kehakiman juga menjadi bagian integral dari agenda hukum hari ini. Mahkamah Konstitusi akan memutus permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 385/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mekanisme demokrasi langsung. Keputusan ini akan berdampak langsung pada persiapan demokrasi masa depan.

Isu partai politik dan kekuasaan kehakiman juga akan dibentangkan melalui permohonan Nomor 379/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan permohonan Nomor 377/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua regulasi ini menjadi pondasi bagi keseimbangan kekuasaan negara.

Isu ekonomi dan perpajakan serta kekerasan dalam rumah tangga juga tidak luput dari pengawasan Mahkamah Konstitusi. Permohonan Nomor 211/PUU-XXIV/2026 menguji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, permohonan Nomor 376/PUU-XXIV/2026 menguji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan elektronik dan pajak lainnya juga diuji melalui permohonan Nomor 390/PUU-XXIV/2026 yang menyoal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permohonan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 kembali menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sementara permohonan Nomor 379/PUU-XXIV/2026 menyoroti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sidang ini menegaskan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi.