Mahkamah Konstitusi Hapus Istilah Saksi Ahli dalam Pasal 215 KUHAP Nasional

Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasal 215 KUHAP Nasional bertentangan UUD 1945 karena kerancuan istilah Saksi Ahli, melarang pertanyaan menjerat bagi saksi biasa.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional. Keputusan penting ini ditandai dengan perbaikan redaksional krusial, di mana kata "ahli" dalam norma pasal tersebut dihapus dan diganti secara implisit untuk menegaskan bahwa perlindungan hanya berlaku bagi "Saksi" biasa. Putusan ini dihasilkan dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, di ruang sidang utama Gedung I M, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

Mekanisme Pembatalan Frasa Saksi Ahli

Ketua MK Suhartoyo memimpin sidang resmi untuk pengucapan putusan terhadap serangkaian permohonan, termasuk uji materiil yang dipelajari secara mendalam oleh para hakim. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan MK, di mana kata "Ahli" dalam norma Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan prinsip untuk memajukan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pernyataan tegas dari Guntur dalam sidang tersebut menegaskan bahwa dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, meskipun tidak sepenuhnya mengabulkan seluruh tuntutan awal pemohon.

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Dalam permohonan nomor 383/PUU-XXIV/2026, Pemohon Dicky Saputra, yang merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, secara spesifik mempersoalkan penulisan tanda baca dalam frasa "Saksi Ahli, atau Terdakwa" yang terdapat dalam Pasal 215 KUHAP Nasional. Pasal 215 KUHAP 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa. Pemohon mendalilkan bahwa tanda koma dalam frasa yang dimohonkan pengujian hanya ditempatkan setelah frasa "Saksi Ahli", sedangkan antara kata "Saksi" dan "Ahli" tidak terdapat tanda baca pemisah. Kaidah tata bahasa Indonesia menegaskan bahwa tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan, yang secara logika menyiratkan larangan tersebut hanya berlaku bagi dua subjek spesifik.

Posisi Pemohon dan Argumen Konstitusionalitas

Dicky Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyoroti bahwa interpretasi sempit terhadap Pasal 215 KUHAP Nasional berpotensi menghilangkan perlindungan hukum bagi saksi biasa. Saksi biasa didefinisikan sebagai orang yang mendengarkan, melihat, mengalami, atau mengetahui suatu peristiwa pidana. Jika norma tersebut hanya mencakup saksi ahli dan terdakwa, maka saksi biasa menjadi tidak dilindungi dari pertanyaan yang bersifat menjerat dalam persidangan. Pemohon menilai bahwa Pembentuk undang-undang tidak pernah menyatakan adanya alasan kuat untuk tidak memberikan perlindungan tersebut kepada saksi biasa dalam pembahasan maupun naskah hukum yang tersedia.

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Lebih jauh, Dicky Saputra mendalilkan bahwa Pasal 215 KUHAP Nasional telah melanggar kaidah Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pelanggaran ini disebabkan oleh ketidakmampuan rancangan peraturan memenuhi asas kejelasan rumusan. Asas ini mewajibkan setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan frasa tersebut dianggap sebagai cacat formil yang mendasari permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Dampak Jangka Panjang dan Kepastian Hukum

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma Pasal 215 KUHAP 2025 memuat frasa "Saksi Ahli" yang mengandung kerancuan konseptual. Mahkamah mencatat bahwa ihwal saksi ahli tidak ditemukan maksud yang sesungguhnya ditujukan untuk subjek hukum saksi atau ahli, karena secara normatif dalam KUHAP 2025 tidak terdapat nomenklatur saksi ahli, kecuali hanya dalam norma Pasal 215 KUHAP 2025. Hal ini menjadi titik lemah utama dalam konstruksi hukum pasal tersebut yang membingungkan pembaca dan praktisi hukum.

Merujuk pada normal Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya, tidak ditemukan adanya frasa "saksi ahli" yang sejalan dengan Pasal 215 KUHAP Nasional. Meskipun frasa tersebut muncul dalam Pasal 215 KUHAP Nasional, hal tersebut tidak sesuai dan tidak diikuti dengan uraian dalam Penjelasan Pasal 215 KUHAP Nasional yang sama sekali tidak menyinggung berkaitan dengan ahli. Penjelasan hukum tersebut juga tidak menyebutkan larangan untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat dalam persidangan bagi seorang ahli. Ketidaksesuaian antara batang tubuh dan penjelasan undang-undang menjadi alasan kuat bagi MK untuk campur tangan.

Status Legalitas dan Langkah Selanjutnya

M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi MK, menegaskan secara doktriner terdapat perbedaan pengertian yang tajam antara saksi dan ahli. Oleh karena larangan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat hanya ditujukan terhadap saksi atau terdakwa, maka keberadaan norma Pasal 215 KUHAP Nasional yang memuat frasa "saksi ahli" dinilai tidak tepat. Mahkamah berpendapat bahwa frasa tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum yang luas bagi pelaku peradilan pidana di Indonesia.

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Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata "Ahli" dalam norma Pasal 215 KUHAP Nasional tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dihilangkan dari normal Pasal 215 KUHAP dimaksud. Jika kata tersebut tetap dipertahankan, hal tersebut selain tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 215 KUHAP Nasional, juga kehilangan relevansi historisnya dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta penjelasannya. Keputusan final ini menegaskan bahwa MK juga menyatakan kata "Ahli" dalam norma Pasal 215 KUHAP Nasional, yang tercantum dalam Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7149, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.