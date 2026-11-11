Untuk melindungi hak masyarakat adat, dua pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar menafsirkan ulang ketentuan pengecualian pembakaran lahan sehingga hanya melayani kegiatan tradisional yang diatur secara adat.

Empat tahun setelah kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia direvisi, dua pemohon dari Tarian Suku Dayak Taboyan dan wilayah Kampar, Riau, menegaskan kebutuhan akan reformasi hukum terkait pembakaran lahan yang masih disinggung secara umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH). Permohonan tersebut diajukan pada hari Rabu, 11 November 2026, ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan ketidakjelasan definisi bagaimana dan siapa yang diizinkan melakukan pembakaran lahan untuk kearifan lokal.

Detail Persyaratan Pengecualian Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memodifikasi Pasal 69 ayat (2) PPLH, kemudian menginsentifkan pajak terhadap kegiatan pembakaran lahan. Namun, ketentuan tersebut tidak menegaskan batasan tegas mengenai siapa yang tempatnya disebut sebagai “masyarakat”. Sehingga, Peleserta pengujian materiulyung mengajukan klaim bahwa ketentuan tersebut dapat disalahgunakan oleh pelaku non-masyarakat adat untuk pembakaran komersial.

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Fahrur Rozi, pengacara Putes Lekas dan Era Purnama Dewi, menjelaskan bahwa tradisi perladangan gilir balik dengan metode tebas-bakar yang telah berlangsung selama generasi di kalangan Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah tidak menimbulkan kebakaran hutan; melainkan diatur secara hormat pada kalender musim, terbatas pada lahan milik kolektif, berlangkah pembatasan api, dan diproduksi dengan ritual lokal yang ketat.

Peran Menteri LIPI dan Media Lokal dalam Kesepakatan

Mendukung klaim Hak Asasi, Menteri Riset dan Teknologi untuk Penyelenggaraan Pengantar Baru (MRT-PNK) telah menulis pidato di LIPI, menegaskan pentingnya memperhatikan batas hukum yang memadai sehingga praktik sustainable dapat ditetapkan dengan adil. Sekitar 10 anggota komite strategis Maliki, kelompok tani Hutan (KTH) di Jambi, telah memberikan laporan kesepakatan mekanisme pengendalian risiko yang bekerja sama dengan LIPI.

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Media lokal di Surabaya meliputi 'Antara Foto' melaporkan keberadaan Bquery terhadap tekanan dari pihak UMKM. Hal ini memperoleh dukungan dari berbagai organisasi pemangku kepentingan dan lembaga hak asasi manusia yang juga menulis letter to the editor mengenai kesenjangan kebijakan.

Dampak Sosial Ekses dan Mekanisme Keadilan

Putsah mengungkapkan setiap kali kebakaran hutan terjadi di wilayahnya, peladang adat sering dijadikan kambing hitam di pengadilan merta. Di wilayah Riau, pengadilan tingkat pertama meninjau kasus individu, menegakkan pidana penjara 10 tahun dan denda mencapai miliaran rupiah berkas. Dalam konteks ini, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran menakutkan peladang adat karena tidak dapat menentukan persyaratan bagi yang diberlakuakan pada petugas lewat surat kuasa atau kewenangan.

Sementara itu, warga Kampar menanyakan keadilan atas kesuburan tanah, karena gangguan pernapasan akibat kabut asap karhutla September-October 2026 menurunkan kualitas udara. Diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dalam sistem hukum nasional untuk membedakan pembakaran tradisional dengan industri komersial sehingga hak komunitas adat tidak diabaikan.

Strategi Selanjutnya dan Agenda Regulatori

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan mempersiapkan proses peninjauan pada bulan kedua bulan depan (Desember 2026). Intinya, MK akan mempertimbangkan perbedaan mekanisme dan pembangunan landasan konstitusional untuk kebijakan yang menstimulasi kearifan lokal oleh pemerintah. Persiapan dokumen instruksi terhadap Panitia Pengembang P2M akan menandai tonggak baru bagi hak hukum masyarakat adat di siber nasional.