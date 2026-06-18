Mahkamah Agung Lakukan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Seluruh Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan pembinaan teknis dan administrasi yudisial untuk jajaran peradilan di empat lingkungan peradilan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua MA Sunarto bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hakim dan memperbarui pengetahuan mereka seputar kebijakan terbaru. Pembinaan mencakup tiga komponen: teknis yudisial, organisasi, serta disiplin dan kode etik. Pelaksanaan di Malang pada 12-15 Juni 2026 diikuti oleh para ketua dan kepala pengadilan tingkat banding serta tingkat pertama kelas satu A khusus dan di ibu kota provinsi. MA menekankan pentingnya perbaikan penghasilan harus diimbangi dengan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar pembinaan teknis dan administrasi yudisial kepada seluruh jajaran di empat lingkungan peradilan. Pembinaan teknis diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto.

Kegiatan ini diadakan di Kota Malang pada 12 dan 15 Juni 2026. Partisipasi diikuti oleh para ketua dan kepala pengadilan tingkat banding se-Indonesia, serta ketua dan kepala pengadilan tingkat pertama kelas satu A khusus dan kelas satu A di ibu kota provinsi dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, mengingatkan bahwa pembinaan teknis ini diperuntukkan untuk memperbarui pengetahuan staf terhadap berbagai perkembangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis ini meliputi tiga komponen utama, yakni pembinaan teknis yudisial, pembinaan organisasi dan yudisial, serta pembinaan disiplin dan kode etik. Sunarto juga menekankan bahwa perbaikan penghasilan yang diberikan kepada hakim harus selaras dengan penyediaan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Sudharmawatiningsih, Panitera Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa tujuan dari pembinaan teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para hakim dalam menjalankan tugas sehari-hari, sekaligus memastikan mereka tetap berpegang pada kode etik, pedoman, dan perilaku yang diharapkan dari seorang hakim





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Mahkamah Agung Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial Hakim Kode Etik Peradilan

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