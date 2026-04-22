Mahkamah Agung Kembali Vonis Bandar Sabu Mataram Tujuh Tahun Penjara

Ni Nyoman Juliandari alias Mandari, bandar sabu asal Mataram, kembali dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara melalui putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung. Putusan ini membatalkan putusan bebas di tingkat pertama dan mengembalikan vonis kasasi sebelumnya.

Kamis, 23 April 2026 03:33 WIB Ni Nyoman Juliandari alias Mandari, seorang bandar narkotika jenis sabu asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kembali harus menjalani hukuman tujuh tahun penjara.

Putusan ini merupakan hasil dari peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1369 PK/Pid. Sus/2026. Meskipun sebelumnya sempat dinyatakan bebas di tingkat pertama, kasus ini mengalami pasang surut hukum yang panjang hingga akhirnya putusan PK mengembalikan vonis penjara. Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi terkait putusan PK tersebut.

Hingga saat ini, putusan belum tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Mataram (SIPP PN Mataram). Namun, informasi mengenai putusan tersebut telah tersedia di laman resmi Info Perkara Mahkamah Agung RI sejak 17 April 2026. Proses minutasi oleh majelis hakim saat ini sedang berlangsung. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh terpidana dan membatalkan putusan judex facti, yaitu putusan pada tingkat sebelumnya.

Setelah mengadili kembali perkara tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa Mandari terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan terhadap suami Mandari, I Gede Bayu Pratama, dalam perkara PK yang sama. Putusan kasasi sebelumnya yang menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap I Gede Bayu Pratama tetap dipertahankan.

Kasus ini berawal dari pengembangan penangkapan seorang kurir bernama Rana alias Agung yang tertangkap membawa 1,9 gram sabu dan uang tunai sebesar Rp16,9 juta. Penangkapan Agung kemudian mengarah pada jaringan narkotika yang melibatkan Mandari dan suaminya. Keduanya ditangkap di kawasan Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, saat hendak melarikan diri ke Bali melalui jalur laut. Sebelumnya, Mandari dan suaminya sempat dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Namun, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan pertama dan menyatakan keduanya bersalah sebagai bandar sabu di wilayah Abian Tubuh, Kota Mataram. Vonis awal yang dijatuhkan adalah tujuh tahun penjara bagi Mandari dan empat tahun penjara bagi suaminya. Putusan PK ini mengembalikan vonis tersebut setelah melalui proses hukum yang panjang dan berbelit.

Mandari dan suaminya dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkaitan dengan pemufakatan jahat dalam peredaran narkotika. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana narkoba, serta dampak buruk yang ditimbulkan oleh peredaran narkotika bagi masyarakat dan negara.

Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba dan mencegah penyebaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Indonesia secara umum. Proses hukum yang panjang dalam kasus ini juga menunjukkan kompleksitas dalam penanganan perkara narkoba, yang melibatkan berbagai aspek hukum dan membutuhkan ketelitian serta kehati-hatian dalam setiap tahapan persidangan. Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penanganan perkara narkoba lainnya di masa mendatang





