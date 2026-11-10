Mahkamah Agung Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka

MA mengabulkan kasasi H.M. Subhan dan membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang terbit 6 Agustus 2019 di Kemendikdasmen.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan, S.H., M.H., dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka batal. Putusan tersebut dipetik pada Selasa (10/11), dan dalam amar putusannya MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) untuk mencabut dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan ijazah Gibran. Putusan kasasi ini menjadi perkembangan terbaru dalam persoalan dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan publik.

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Dasar Putusan Surat Penyetaraan Gibran

MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9148/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Dalam amar yang sama, MA juga membatalkan surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dengan tanggal yang sama, serta mewajibkan Kemendikdasmen mencabut dokumen tersebut.

Menurut pertimbangan MA, dokumen dasar yang digunakan berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, serta dokumen lain. Dokumen-dokumen itu dinilai tidak membuktikan penuntasan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menjelaskan kehadiran.

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MA juga menegaskan tidak ditemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.

Pertimbangan Hukum dan Posisi Para Pihak

MA menilai penyetaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional atau negara lain dengan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat. Menurut MA, tindakan tersebut memengaruhi fakta materiil suatu keputusan.

MA menyatakan tindakan hukum Termohon Kasasi, yang dalam perkara ini merupakan pihak Tergugat, dalam menerbitkan keputusan tersebut melanggar asas kecermatan formal. Pihak Termohon Kasasi dalam perkara ini diwakili Muhammad Ravii, S.H., M.M., pegawai negeri sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sebelum perkara sampai ke MA, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026. MA kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

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Dampak Putusan dan Kewajiban Kemendikdasmen

Putusan ini mewajibkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan yang selama ini menjadi dasar dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Dengan putusan berkekuatan hukum tetap, pencabutan dokumen menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan oleh kementerian sebagai pihak Termohon Kasasi.

Dalam amar putusannya, MA juga menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan. Pada tingkat kasasi, biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).