Mahkamah Agung Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming

Putusan Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dan memicu dorongan pengunduran diri.

Putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan pada Jumat tanggal tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh enam telah resmi membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Langkah hukum ini diambil melalui Majelis Kasasi yang diketuai oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Yulius, bersama hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Keputusan tersebut mengabulkan gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Subhan Palal dan secara tegas menyatakan bahwa dokumen pendidikan tersebut tidak sah secara hukum.

Pembatalan Dokumen Pendidikan Gibran

Majelis kasasi dalam perkara Nomor tujuh ratus empat puluh dua K Tata Usaha Negara dua ribu dua puluh enam memutuskan untuk mengadili sendiri gugatan tersebut setelah sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak menerima permohonan terkait keabsahan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun dua ribu sembilan belas. Amar putusan secara jelas menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga putusan pengadilan tingkat bandit dibatalkan dan perkara diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir.

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Dokumen yang menjadi sengketa adalah Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor sembilan ribu satu puluh empat D.D1 KS dua ribu sembilan belas yang digunakan oleh Gibran sebagai dasar administratif untuk memenuhi syarat pendidikan minimal saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Dengan pembatalan ini, dasar yuridis yang menyatakan bahwa pendidikan luar negeri Gibran setara dengan pendidikan menengah atas di Indonesia dinyatakan batal demi hukum sejak awal penerbitannya.

Reaksi Para Ahli Hukum Tata Negara

Keluarnya putusan ini langsung ditanggapi oleh para pakar hukum tata negara yang menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai adanya ijazah atau diploma asing yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah atas di Indonesia. Gugun El Guyanie, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menegaskan bahwa tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk bertahan dalam jabatannya karena dokumen penyetaraan sudah dinyatakan tidak ada oleh puncak peradilan administrasi.

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Gugun El Guyanie juga menyampaikan pandangan bahwa jika Gibran memilih untuk melawan putusan lembaga yudisial, hal tersebut akan mencoreng rekam jejaknya sebagai wakil presiden pertama yang dianggap lahir sebagai anak haram konstitusi serta figur yang melakukan pembangkangan terhadap lembaga peradilan. Ia mendorong agar Gibran segera mengambil sikap politik yang tepat dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk penghormatan terhadap tegaknya hukum dan demokrasi.

Sementara itu, Titi Anggraini, pengajar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, menambahkan bahwa akibat administratif dari putusan Mahkamah Agung bersifat langsung dan wajib. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk menarik atau mencabut surat keterangan tersebut secara seketika sehingga verifikasi syarat pendidikan yang dulu dipakai Komisi Pemilihan Umum secara yuridis gugur dan tidak lagi valid.

Dorongan Pengunduran Diri dan Implikasi Politik

Putusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan hanya tiga pekan berselang setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang juga terkait dengan polemik ijazah Gibran. Sejumlah kalangan aktivis dan pengamat politik menyebut bahwa putusan MA sesungguhnya telah memperkuat legitimasi putusan MK dan semakin menguatkan dorongan agar penyelenggara pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Gibran sendiri untuk bersikap lebih transparan dan bertanggung jawab.

Meskipun pembatalan dokumen pendidikan ini tidak secara otomatis mencabut jabatan Gibran sebagai wakil presiden karena sistem peradilan Indonesia memisahkan sengketa tata usaha negara dari mekanisme pemberhentian pejabat negara yang sudah dilantik, namun tekanan politik dan etika bernegara semakin besar. Para ahli menekankan bahwa mengundurkan diri adalah pilihan terbaik bagi Gibran untuk memberikan pelajaran etika dalam bernegara dan menghindari eskalasi konflik konstitusional yang lebih serius di masa depan.