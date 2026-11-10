Mahkamah Agung Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka

Putusan Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran. Kemendikdasmen wajib mencabut dokumen terkait yang diterbitkan pada Agustus 2019.

Mahkamah Agung secara resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh advokat H.M. Subhan, S.H., M.H., atas sengketa pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan bersejarah yang diumumkan pada Selasa, 10 November 2026, lembaga peradilan tertinggi tersebut menetapkan bahwa Surat Keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran dinyatakan batal demi hukum.

Mechanism and Legal Basis of Rejection

Putusan ini secara eksplisit mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk mencabut dokumen resmi yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2019 tidak lagi sah dan harus ditarik kembali oleh instansi terkait.

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Keputusan hukum ini didasarkan pada fakta baru yang muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada tanggal 5 Oktober 2026. Mahkamah Agung menganggap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai notoire feiten atau fakta yang sudah jelas yang telah menguji objek sengketa dalam perkara Pilpres 2024. Hal ini menyebabkan perubahan keadaan hukum yang berdampak langsung pada keberadaan objek sengketa sebelumnya.

Analysis of Educational Documentation

Mahkamah Agung melakukan uji substansi mendalam terhadap dokumen yang dijadikan dasar penyetaraan pendidikan oleh Gibran. Lembaga tersebut meninjau sertifikat kehadiran, catatan akademik, dan penjelasan nilai yang sebelumnya diajukan sebagai bukti kelulusan. Mahkamah Agung menyatakan dengan tegas bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan penuntasan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menjelaskan fakta kehadiran semata.

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Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mencatat bahwa tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri. Tanpa dokumen kelulusan yang valid, penyetaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional atau negara lain dengan kurikulum nasional tidak dapat dilakukan secara sah.

Impact on Administrative Procedure and Costs

Pemohon Kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H., yang merupakan warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Karyawan Swasta, menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gugatan ini dilakukan karena keputusan penyetaraan dianggap melanggar asas kecermatan formal dalam administrasi pemerintahan.

Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT pada tanggal 12 Agustus 2026 yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT pada tanggal 21 Mei 2026. Tergugat atau Kemendikdasmen diwakili oleh Muhammad Ravii, S.H., M.M., yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/C/HK/10/2026 pada tanggal 14 April 2026.

Konsekuensi hukum langsung dari putusan ini adalah kewajiban bagi Termohon Kasasi untuk membayarkan biaya perkara pada semua tingkat pengadilan. Mahkamah Agung menetapkan besaran biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp400.000,00 atau empat ratus ribu Rupiah yang harus dibayarkan oleh pihak yang kalah dalam perkara ini. Langkah ini memastikan adanya akuntabilitas administrasi dalam proses peradilan tata usaha negara.