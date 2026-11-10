Mahkamah Agung Batalkan Suket Gibran dan Bebaskan Empat Aktivis

Putusan MA membatalkan SK Penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan membebaskan empat aktivis dari jerat undang-undang pidana terkait ekspresi.

Kedua putusan monumental Mahkamah Agung (MA) yang baru saja terbit telah menyegarkan nalar keadilan publik di Indonesia dengan cara membongkar kekakuan teks hukum formal yang selama ini dianggap tak terelakkan. Putusan pertama, yang ditangani dalam Perkara Nomor 742 K/TUN/2026, secara keseluruhan mengabulkan gugatan HM Subhan dan membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen administratif tersebut sebelumnya ramai disorot di ruang publik sebagai pembatalan status pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah adanya sengketa mengenai kelulusannya dari SMA.

Di tengah gelombang kepahitan dan apatisme masyarakat terhadap institusi peradilan yang kerap dituding menjalankan proses mekanis tanpa empati, dua putusan ini hadir sebagai oase harapan. Keduanya membuktikan bahwa hukum positif, ketika dipahami dengan jernih dan mendalam, bukanlah belenggu yang mematikan ruang kemanusiaan. Justru sebaliknya, hukum berfungsi sebagai instrumen yang menuntut keberanian moral dari para hakim dalam mengadili serta daya kritis yang tinggi dari warga negara dalam menyikapi aturan negara.

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Memahami Fleksibilitas Hukum Positif

Dua putusan di atas menjadi titik tolak penting untuk meluruskan salah kaprah yang selama ini menuduh positivisme hukum sebagai kambing hitam atas kepatuhan buta pada peraturan tanpa mempertimbangkan moralitas. Mengidentikkan positivisme hukum dengan formalisme legal yang kaku adalah sebuah kekeliruan sosiologis sekaligus teoretis yang sangat akut dan berbahaya bagi perkembangan ilmu hukum di negara ini. Melalui jembatan pemikiran dari HLA Hart, tokoh positivisme hukum kontemporer, kita justru diajak untuk melihat bahwa aturan tertulis bukanlah harga mati yang mengunci ruang kemanusiaan.

HLA Hart secara gamblang mengakui perlunya diskresi yudisial ketika teks hukum berhadapan dengan tapal batas atau wilayah abu-abu realitas kemanusiaan yang tidak sepenuhnya bisa ditampung dalam kata-kata undang-undang. Hakim tidak pernah dikutuk menjadi corong undang-undang yang tugasnya seperti mesin kecerdasan buatan atau AI yang hanya mengetik vonis secara otomatis. Oleh karena itu, ketika sebuah putusan hukum mencederai keadilan substantif seperti dalam kasus-kasus hukum yang "tajam ke bawah", kegagalan itu terletak pada kemalasan intelektual para hakim, bukan pada mazhab positivisme hukum itu sendiri.

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Diskresi Yudisial dan Kasus Delpedro

Putusan bebas bagi empat aktivis-Delpedro Marhaen Rismansyah, Khariq Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein-dari jerat pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah manifestasi empiris dari kelenturan diskresi yudisial ini. Alih-alih menghukum kritik sosial mahasiswa sebagai "pemberitahuan bohong" atau "penghasutan" secara tekstual kaku, hakim berani menguji teks tersebut dengan konteks perlindungan hak asasi manusia.

Pengadilan secara progresif menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dipakai untuk membatasi ruang berpikir atau kebebasan berekspresi di negara demokratis. Kegagalan membedakan kritik konstruktif dengan niat jahat bukanlah kelemahan undang-undang semata, melainkan buah dari kemalasan intelektual aparat hukum yang membaca teks secara kaku. Putusan ini membuktikan bahwa penegak hukum positivis tidak otomatis menjadi mesin AI pencetak vonis kaku, melainkan memiliki kelenturan nalar untuk menafsir teks demi keadilan substantif.

Kritik Terhadap Hukum Kodrat

Perbedaan metodologis ini juga terlihat dalam kritik terhadap doktrin klasik teori hukum kodrat yang mengagungkan relasi mutlak antara hukum dan moralitas. Doktrin ini menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum, yang sekilas terdengar heroik tetapi menyimpan kerapuhan konseptual fatal saat berhadapan dengan realitas politik di bawah rezim otoriter. Hart menengarai bahwa membatasi definisi hukum hanya pada aturan yang lulus uji moralitas adalah konsep yang sempit dan naif.

Menolak melabeli aturan rezim yang jahat atau pasal undang-undang yang korup sebagai "hukum" sama sekali tidak menghapuskan fakta bahwa aturan tersebut memiliki aparat, penjara, dan daya paksa yang nyata di lapangan. Pemikir seperti Hart dalam karya utamanya menegaskan bahwa hakim memiliki diskresi yudisial untuk membuat pilihan moral, membuktikan bahwa positivisme hukum tidak sama dan sebangun dengan formalisme. Pembuat undang-undang bukanlah perancang kebijakan yang bisa meramal masa depan dengan kosakata sempurna, sehingga interpretasi yang fleksibel sangat dibutuhkan.