Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Usia Pensiun, FSP RTMM-SPSI Desak Regulasi Baru

Putusan MA Nomor 18 P/HUM/2026 membatalkan skema kenaikan usia pensiun bertahap. FSP RTMM-SPSI mendesak pemerintah segera terbitkan aturan pengganti untuk melindungi hak pekerja.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketidakabsahan aturan kenaikan bertahap usia pensiun hingga enam puluh lima tahun telah menjadi katalisator penting bagi reformasi total sistem Jaminan Pensiun Nasional di Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP RTMM-SPSI dengan tegas mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti keputusan yudisial tersebut demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak bagi para pekerja setelah mereka memasuki masa pensiun.

Mekanisme Putusan MA Nomor 18 P/HUM/2026

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2026 merupakan landasan hukum utama yang membatalkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan lama yang mengatur skema kenaikan usia pensiun secara bertahap mulai dari lima puluh enam tahun menjadi lima puluh tujuh tahun pada satu Januari dua ribu sembilan belas, kemudian naik satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai enam puluh lima tahun pada dua ribu empat puluh tiga, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum.

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Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Henry Wardana, menegaskan bahwa putusan ini membuka pintu lebar-lebar bagi reformasi sistem usia pensiun di Indonesia yang selama ini menimbulkan kebingungan bagi berbagai kalangan pekerja. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tenggat waktu maksimal sembilan puluh hari untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut agar tidak terjadi vakum regulasi yang merugikan hak-hak dasar para peserta program jaminan sosial.

Kesenjangan Usia Kerja dan Akses Manfaat

Pertahanan utama FSP RTMM-SPSI mengenai urgensi regulasi baru adalah adanya kesenjangan fatal antara batas usia pensiun di tingkat perusahaan dan usia untuk mengakses manfaat Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Banyak perusahaan swasta di Indonesia masih menetapkan batas usia pensiun karyawan antara lima puluh lima hingga lima puluh delapan tahun, sementara aturan lama menuntut pekerja untuk menunggu hingga usia lebih tua demi menerima manfaat penuh dari program jaminan sosial.

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Henry Wardana menyoroti bahwa kondisi ini menciptakan lubang perlindungan sosial di mana pekerja yang sudah kehilangan penghasilan karena dipecat atau pensiun dini dari perusahaan harus menunggu hingga sepuluh tahun lamanya untuk mengajukan klaim manfaat Jaminan Pensiun jika tetap berpegang pada skema kontroversial tersebut. Situasi ini jelas mengancam keamanan ekonomi dan kesejahteraan para pekerja yang telah mengabdikan puluhan tahun tenaga dan pikiran mereka bagi kemajuan perusahaan.

Dampak Administratif dan Risiko Lonjakan Klaim

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan ketentuan lama juga berpotensi menimbulkan masalah administratif yang serius bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola program jaminan pensiun nasional. Henry Wardana memperingatkan bahwa tanpa adanya regulasi pengganti yang jelas dan mengikat, pekerja dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai waktu ideal untuk mengajukan klaim manfaat setelah berhenti bekerja dari dinas perusahaan.

Skenario terburuk yang dikhawatirkan oleh federasi serikat pekerja ini adalah potensi lonjakan pengajuan klaim secara massal yang terjadi secara bersamaan. Hal ini dapat memicu kemacetan layanan administratif dan menyulitkan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta yang berhak menerima manfaat, sehingga efektivitas program jaminan sosial nasional bisa terganggu secara signifikan jika tidak ditangani dengan persiapan strategi yang matang.

Agenda Reformasi Lima Poin FSP RTMM-SPSI

Sebagai bentuk aksi nyata dan tuntutan keadilan bagi anggota, FSP RTMM-SPSI mengajukan lima agenda prioritas reformasi Jaminan Pensiun Nasional yang harus dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja. Agenda pertama menuntut kepastian hukum yang tegas mengenai batas usia akses manfaat serta masa transisi yang adil bagi pekerja yang saat ini berada dalam masa peralihan karir menuju pensiun.

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Agenda kedua menekankan pentingnya tingkat kecukupan manfaat dan perlindungan minimum agar program Jaminan Pensiun benar-benar memberikan jaminan ekonomi yang memadai bagi pekerja setelah mereka berhenti bekerja. Agenda ketiga yang disoroti oleh Henry Wardana pada keterangan pers di Grand Panorama Hotel, Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh enam ini menegaskan bahwa perlindungan sosial adalah hak fundamental yang tidak bisa ditunda lagi untuk diwujudkan dalam regulasi yang baru dan progresif.