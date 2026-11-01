Mahkamah Agung Batalkan Ijazah Gibran, Kontroversi Bisa Serempet Prabowo

Mahkamah Agung membatalkan suket penyetaraan ijazah Gibran. Kontroversi pendidikan ini dikhawatirkan merembet ke Presiden Prabowo dan memicu tekanan pemakzulan.

Mahkamah Agung (MA) resmi membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini mengubah status pendidikan Gibran yang sebelumnya dianggap memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum 2024. Langkah hukum ini memicu gelombang kontroversi baru di lingkungan istana dan parlemen. Banyak pihak khawatir dampak politik dari keputusan ini tidak hanya berhenti pada jabatan wakil presiden.

Analisis Risiko Kontroversi Merembet ke Istana

Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai situasi ini sangat sensitif. Ia menegaskan bahwa kontroversi mengenai kualifikasi pendidikan Gibran berpotensi besar merembet ke Presiden Prabowo Subianto. Alasan utamanya adalah fakta bahwa keduanya maju dalam satu paket electoral yang tidak terpisahkan.

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Menurut Burhanuddin, gugatan hukum terhadap Gibran tidak serta merta berdampak langsung pada legalitas kepresidenan Prabowo. Namun, secara politik, para penggugat memiliki potensi kuat untuk juga mempersoalkan posisi kepala negara. Ini disebabkan karena keduanya dianggap sebagai satu kesatuan dalam perolehan suara rakyat.

Jika terjadi masalah serius terkait wakil presiden, aturan memungkinkan presiden mengajukan pengganti. Meskipun demikian, dalam konteks kasus ini, dua posisi tersebut tidak bisa dipandang secara terpisah sepenuhnya. Indikator politik menunjukkan adanya risiko bahwa drama ijazah ini akan terus menyeret nama Prabowo ke dalam sorotan publik.

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Tuntutan Pembatalan dan Tekanan Politik

Narasi yang berkembang di kalangan pendukung Gibran cenderung menekankan ikatan kuat antara dirinya dan Prabowo. Mereka menggunakan argumen ini sebagai strategi politik untuk mengingatkan presiden tentang implikasi dari pemakzulan wakil presiden. Pesan yang disampaikan adalah bahwa ketidaknetralan atau ketidakberanian bertindak dapat merugikan stabilitas kabinet.

Pihak pendukung Gibran, termasuk relawan dan anggota partai koalisi, menyiratkan bahwa jika Prabowo tidak mengambil sikap tegas, hal itu dapat dianggap naif. Mereka memperingatkan bahwa keterlibatan Prabowo dalam kasus ini bersifat inheren karena kesatuan paket kampanye yang telah dilalui bersama selama pemilu.

Sejalan dengan tekanan politik tersebut, advokat Subhan Palal mendesak agar proses pemakzulan Gibran segera dimulai. Subhan, yang merupakan pemohon kasasi, menyatakan bahwa ia tidak lagi menoleh ke masa lalu namun fokus pada konsekuensi ke depan dari putusan ini.

Dampak Hukum Putusan Terhadap Jabatan

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Sebelumnya, pengadilan tersebut menyatakan gugatan Subhan Palal tidak diterima atau niet Ontvankelijke Verklaard. Pembatalan ini secara fundamental meruntuhkan dasar hukum penyetaraan ijazah yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Subhan Palal menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dampak hukum dari pembatalan ini bersifat retroaktif. Artinya, segala akibat yang ditimbulkan dari surat keterangan tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum. Konsekuensi logisnya, status wakil presiden seolah-olah dianggap tidak pernah sah sejak awal.

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Advokat ini menuntut agar Presiden Prabowo segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden baru kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Usulan ini diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang kini dianggap vakum secara yuridis. Tuntutan ini menjadi semakin mendesak seiring dengan adanya keputusan final dari mahkamah agung.

Prospek Kepemimpinan dan Stabilitas Kabinet

Situasi ini menciptakan dilema serius bagi Istana Merdeka. Di satu sisi, presiden harus menghormati putusan hukum tertinggi di negara ini. Di sisi lain, ia harus menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik yang telah terbentuk. Pengganti wakil presiden diperlukan untuk memastikan kelangsungan pemerintahan sesuai konstitusi.

Tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan aktivis hukum, menunjukkan bahwa isu ini tidak akan segera mereda. Setiap langkah politik yang diambil Prabowo akan diawasi sangat ketat oleh publik dan oposisi. Kemampuan presiden dalam mengelola krisis ini akan menjadi uji coba penting bagi masa kepemimpinannya.

Ketegasan dalam mengambil langkah hukum dan politik saat ini sangat krusial. Penundaan atau ketidakjelasan sikap dapat memperburuk citra kepemimpinan nasional. Masyarakat menunggu kejelasan mengenai masa depan wakil presiden dan stabilitas kabinet di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.