Mahasiswi UIN Walisongo Semarang Jadi Korban Pelecehan Seksual Dosen, Kampus Usut Tuntas Kasus

InfoNews.id - Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen UIN Walisongo Semarang terhadap mahasiswinya pun dikonfirmasi pihak kampus. Kampus menyatakan akan mengungkap tuntas kasus tersebut secara profesional. Perluasan info dengan Instastory @Infonewsid

terhadap mahasiswi di universitas islam negeri (uin) walisongo Semarang berada di luar negeri. baik korban dan pelaku pun belum dimintai keterangan secara mendetil. terduga pelaku itu sekarang sedang tidak berada di indonesia, kata musahadi di gedung rektorat uin walisongo, jumat (21/5). dia menyebut, meski begitu pihak kampus uin akan terus menangani kasus tersebut secara prosedural.

"merujuk kepada aturan-aturan regulasi terkait dengan pencegahan tindak kekerasan seksual," ungkapnya.dalam kasus ini, uin walisongo Semarang mempunyai kewajiban untuk melindungi korban. namun yang menjadi persoalan korban harus berani speak up terkait dengan dugaan kekerasan seksual. untuk itu, dia meminta korban agar berani bersuara agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara tuntas





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pelecehan Seksual Dosen UIN Kampus Masyarakat Urusut Tuntas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

900 Laporan Kekerasan di Kampus Masuk ke Satgas PPKPT Sepanjang 2024Direktorat Belmawa Kemdiktisaintek menyampaikan ada 900 laporan kekerasan pada 2024 yang dibagikan 35 persen dari total jumlah Satgas PPKPT nasional

Read more »

15 Kuliner Bikin Nagih Sekitar Kampus UGM Jogja, Tempat Makan Andalan dan Favorit MahasiswaDilansir dari laman Rumah123 dan Mamikos pada Rabu (20/5), berikut 15 rekomendasi kuliner tempat makan bikin nagih sekitar kampus UGM Jogja.

Read more »

Mahasiswa Universitas Hasanuddin Ditemukan Meninggal di Kampus, Rekaman Voice Note ViralSebuah rekaman pesan suara beredar luas yang berisi isyarat tindakan korban sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi di lingkungan kampus.

Read more »

Detik-Detik Maling Motor di Belakang Kampus UIN Lampung Diamuk MassaSituasi sempat ricuh ketika emosi warga memuncak.

Read more »