Mahasiswa Unjuk Rasa di Bandung, Tolak Pembabatan Hutan untuk PSN di Papua

Ribuan mahasiswa di Bandung menggelar unjuk rasa memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menolak pembabatan hutan untuk Proyek Strategis Nasional di Papua yang dinilai merusak ekosistem adat dan disertai pengerahan militer. Aksi damai ini meminta pemerintah menghentikan deforestasi, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Pada hari Senin, 5 Juni 2026, ribuan mahasiswa dan aktivis lingkungan di Bandung , Jawa Barat, menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia .

Aksi yang berjalan dengan damai itu menyoroti ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah terkait proyek-proyek pembangunan yang dianggap merusak lingkungan alam, khususnya di wilayah Papua. Massa membawa berbagai spanduk dan poster yang bertulisan penolakan terhadap pembabatan hutan untuk pembukaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Mereka menyerukan pemerintah untuk segera menghentikan semua rencana deforestasi di wilayah tersebut dan mempertimbangkan kembali dampak ekologis serta sosial dari proyek-proyek besar tersebut.

Selain itu, aksi juga mengecam pengerahan kekuatan militer yang sering disertai dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, yang dianggap dapat mengancam kedamaian masyarakat adat dan hak-hak mereka atas wilayah hutan yang mereka huni. Mahasiswa menegaskan bahwa pelestarian hutan adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan harus Dilindungi oleh negara. Dalam pidato-pidato yang disampaikan, beberapa pemuda akademisi dan aktivis lingkungan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.

Mereka juga mengkritisi lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dan korupsi di sektor kehutanan. Unjuk rasa di Bandung ini didukung oleh berbagaiorganisasi mahasiswa, LSM lingkungan, dan kelompok masyarakat adat yang juga turut hadir dalam aksi tersebut. Polisi berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa untuk mengantisipasi kemungkinan keributan, namun aksi berlangsung tertib hingga selesai tanpa ada insiden yang berarti. Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat dan segera mengubah kebijakan yang merusak lingkungan.

Mereka juga menyerukan agar transparansi dalam pembangunan PSN di Papua dapat meningkat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Unjuk rasa yang berlangsung di sepanjang jalan protokol di Bandung tersebut menjadi tanda bahwa generasi muda tetap peduli terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia. Pihak pemerintah hingga saat ini belum memberikan Tanggapan resmi regarding aksi mahasiswa tersebut. Namun, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berjanji akan meninjau ulang semua proyek strategis di Papua dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Aksi ini pun tertuang dalam bentuk dokumentasi visual yang kuat, menyoroti semangat generasi muda dalam memperjuangkan tanah air yang lebih hijau dan adil





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