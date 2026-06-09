Mahasiswa UMSura Raih Emas Pertama Indonesia di World Climbing Series 2026

Putra Tri Ramadani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, menorehkan sejarah dengan menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas dalam nomor lead di World Climbing Series 2026 di Praha, Ceko. Dengan skor 43 poin, ia mengungguli atlet Jepang dan Austria. Prestasi ini dijalani setelah meraih lima medali emas di PON 2024 dan membuktikan komitmen kampus dalam membina atlet juara.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya , Putra Tri Ramadani , achieving historic success by winning the gold medal in the lead category at the World Climbing Series 2026 held in Prague, Czech Republic.

He scored 43 points, surpassing Japanese climber Neo Suzuki (39 points) and Austrian Jakob Schubert who took bronze. This is his biggest achievement after participating in three world series finals. His journey began with a gold medal at the East Java Provincial Sports Week (Porprov) in Situbondo in 2022, followed by multiple national and open championships, including five gold medals at the 2024 National Sports Week (PON).

University officials expressed immense pride and plan to honor him, aligning with their commitment to support champions in both academics and sports





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Panjat Tebing World Climbing Series Medali Emas Putra Tri Ramadani Universitas Muhammadiyah Surabaya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tri Ramadani Buat Sejarah, Raih Emas Lead di World Climbing Series Praha 2026Atlet panjat tebing Indonesia Tri Ramadani berhasil menjadi yang terbaik di nomor lead World Climbing Series Praha 2026 dengan skor 43, mengungguli atlet Austria di peringkat ketiga. Kemenangan ini adalah emas pertama Indonesia dalam nomor lead di seri dunia tersebut.

Read more »

Putra Tri Ramadani Ukir Sejarah, Jadi Atlet Indonesia Pertama Juara Lead di World Climbing SeriesPutra Tri Ramadani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama peraih emas nomor lead di World Climbing Series Praha 2026 usai mengalahkan pemanjat Jepang dan Austria.

Read more »

Putra Tri Ramadani Sabet Medali Emas untuk Indonesia di World Climbing Series 2026 Seri PrahaPutra Tri Ramadani mengukir sejarah baru dengan meraih medali emas pada nomor lead di World Climbing Series 2026 Seri Praha, Ceko.

Read more »

Putra Tri Ramdani Raih Emas di World Climbing Series Praha, Catat Sejarah BaruPutra Tri Ramdani menyabet emas World Climbing Series 2026 di Praha.

Read more »