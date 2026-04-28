Mahasiswa UIN Tulungagung Gugat MK Soal Ketidakjelasan Batas Waktu PUU, Tabrakan KRL-KA di Bekasi Timur Menimbulkan Duka

Dua mahasiswa hukum dari UIN Tulungagung mengajukan gugatan ke MK terkait ketidakjelasan batas waktu penyelesaian PUU. Sementara itu, tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menyebabkan 7 orang meninggal dan puluhan luka. KAI membatalkan beberapa perjalanan KA dan mengalihkan rute KRL sebagai bagian dari penanganan insiden.

Dua mahasiswa hukum dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketidakjelasan batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang ( PUU ).

Keduanya yang sedang menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara dan pernah magang bersama di MK, mempersoalkan ketiadaan batas waktu yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Menurut Adam, ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon, karena seolah-olah permohonan mereka digantung tanpa penjelasan.

Dalam sidang daring yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, hakim memberikan doa agar keduanya tetap berjodoh sampai akhir, mengingat mereka merupakan pasangan yang sama kampus dan magang bersama. Selain itu, hakim juga memberikan nasihat kepada pemohon terkait persidangan. Dalam gugatannya, kedua pemohon juga menilai bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut mengakibatkan kondisi yang tidak transparan. Mereka mengajukan perbandingan dengan MK di beberapa negara yang memiliki jadwal waktu persidangan yang jelas.

Pemohon meminta MK untuk memberikan penafsiran konstitusi mengenai tenggat waktu sidang pemeriksaan, termasuk alasan penundaan jika terjadi. Sementara itu, insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menimbulkan duka bagi masyarakat. Tabrakan yang diduga dipicu oleh taksi listrik Green SM ini menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan puluhan luka. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah membatalkan 9 perjalanan KA jarak jauh dan mengalihkan rute KRL sebagai bagian dari penanganan insiden.

Puluhan penumpang yang luka dirawat, dan operasional kereta terganggu sementara. Selain itu, pengamat politik Rocky Gerung hadir mendampingi Jumhur Hidayat saat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Istana Negara. Di sisi lain, Taylor Swift resmi mendaftarkan merek dagang untuk suara dan citra visualnya sebagai strategi hukum untuk melawan ancaman deepfake AI. Sementara itu, KAI juga membatalkan perjalanan KA Mataram, Progo, dan Manahan sebagai imbas evakuasi yang belum rampung di Bekasi Timur.

KAI memberikan refund 100 persen kepada penumpang yang terpengaruh dan meminta mereka untuk mengecek jadwal terbaru. Selain itu, daycare sebagai penyedia jasa diingatkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak, karena orang tua sebagai konsumen berhak atas perlindungan tersebut. Ketika terjadi kekerasan atau kelalaian, itu merupakan bentuk nyata pelanggaran hak konsumen





