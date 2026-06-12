Mahasiswa UI dan IPB Demo di MH Thamrin, Tuntut Turunkan Harga BBM dan Korupsi APBN

Aksi unjuk rasa Gabungan mahasiswa UI dan IPB di Jalan MH Thamrin, Jakarta, menyoroti pelemahan ekonomi, kenaikan harga pokok dan BBM, serta pengelolaan APBN. Mereka menuntut pemerintah menghentikan pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi program seperti MBG.

Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor ( BEM KM IPB ) melakukan aksi demonstrated di kawasan Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Jumat (12/06/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kekhawatiran terhadap pelemahan ekonomi, kenaikan harga bahan pokok, serta peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk sejumlah kebijakan fiskal dan program pemerintah yang dinilai belum berjalan efektif. Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perhatian dalam tuntutan aksi.

Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Petugas kemudian melakukan pengamanan guna menjaga jalannya demonstrasi tetap berlangsung tertib. Di akhir demo massa pengunjuk rasa membentangkan spanduk dan mengajak pengendara yang melintas untuk membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang mereka sampaikan. Tuntutan utama dari aksi tersebut mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga BBM, dan penurunan harga kebutuhan pokok.

Mahasiswa juga menuntut reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan transparansi dalam pelaksanaan program-program sosial seperti MBG. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protests mahasiswa di berbagai kota yang mengekspresikan keresahan terhadap kondisi ekonomi yang sulit dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat kecil. Polisi telah menyebarkan pasukan di sekitar kawasan demonstrasi untuk menjaga keamanan dan mencegah kerusuhan lebih lanjut.

Sementara itu, beberapa kelompok wahana transportasi umum seperti Halte Transjakarta dan Stasiun MRT di sekitar Bundaran HI dijaga ketat karena lokasi tersebut menjadi titik kumpul rencana pendemo. Beberapa foto yang tersebar menunjukkan kondisi tensi saatADO saling dorong dengan polisi, serta upaya Mahasiswa membakari barikade yang ditempatkan aparat. Meski demikian, aksi secara umum dapat dianggap kondusif tanpa terjadi konflik besar. Media lokal mencatat bahwa aksi ini juga mengecam janji pemerintah terhadap lapangan kerja dan kualitas pendidikan yang dinilai belum terpenuhi.

Mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. dengan gelombang protes yang meningkat, kepentingan pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat menjadi semakin mendesak. Di akhir aksi, para mahasiswa memanggil semua elemen masyarakat, khususnya pengendara motor, untuk mendukung mereka dengan membunyikan klakson sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan mereka. Aksi ini menjadi cermin dari ketidakpuasan terhadap status quo dan permintaan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Demonstrasi Mahasiswa BEM UI BEM KM IPB Kenaikan Harga BBM Pelemahan Ekonomi APBN Makan Bergizi Gratis Koperasi Desa Merah Putih Protes Jakarta Krisis Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selisih Harga Tinggi, Waspada Migrasi Pengguna Pertamax ke Pertalite!Ekonom memperingatkan adanya migrasi pengguna BBM Pertamax ke BBM Pertalite akibat gap harga yang tinggi

Read more »

Urgensi Kenaikan Harga BBM untuk Jaga Rupiah dan APBNPengamat Kebijakan Publik Unpad Bonti Wiradinata menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi bertujuan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mengatasi tekanan APBN akibat pelemahan rupiah. Penyesuaian harga dinilai realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi.

Read more »

Mahasiswa dan Masyarakat demonstration di Jakarta Tuntut Evaluasi APBN dan Turunkan Harga BBMAksi unjuk rasa digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026). Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menuntut evaluasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan APBN serta penurunan harga bahan pokok dan BBM. Personel polisi dan TNI memblokade massa menuju Bundaran HI.

Read more »

Mahasiswa UI dan IPB Bentrok dengan Polisi dalam Demo Kritik Ekonomi dan Kebijakan APBNRibuan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor menggelar aksi long march di Jakarta mengecam kondisi ekonomi, kenaikan harga pokok dan BBM, serta kebijakan fiskal dan APBN yang dianggap bermasalah. Aksi berakhir ricuh setelah sebagian massa mencoba merobohkan pagar besi dan bentrok dengan aparat.

Read more »