Ribuan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor menggelar aksi long march di Jakarta mengecam kondisi ekonomi, kenaikan harga pokok dan BBM, serta kebijakan fiskal dan APBN yang dianggap bermasalah. Aksi berakhir ricuh setelah sebagian massa mencoba merobohkan pagar besi dan bentrok dengan aparat.

Aksi demonstrasi besar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) berakhir dengan bentrokan antara massa dengan petugas keamanan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).

Mahasiswa yang berasal dari kampus UI melakukan long march dari kawasan Jalan Sudirman menuju Thamrin, menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi yang dinilai memburuk, termasuk kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Selain isu ekonomi, mereka juga mengecam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap tidak tepat serta kebijakan fiskal yang merugikan rakyat. Dalam seruan aksi, mahasiswa menyinggung juga soal pelemahan independensi Bank Indonesia.

Saat reaching Thamrin, sebagian massa berusaha merobohkan pagar besi yang menjadi barikade, memicu bentrokan dengan aparat. Adegan tersebut tercatat dalam sejumlah foto dan video yang menunjukkan kondisi kekosongan di lokasi 함께 konfrontasi antara massa dan Brimob. Aksi ini mengingatkan pada serangkaian demo mahasiswa di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir yang sering berujung ricuh, seperti yang terjadi pada unjuk rasa terkait RUU Pilkada di Semarang atau protes tunjangan DPR di Medan.

Dalam banyak kasus, konflik melebar akibat lemparan bom molotov dari massa dan tembakan gas air mata dari polisi. Kini, pihak kepolisian terus mengawasi situasi dan mengklaim beberapa oknum ditahan setelah kerusuhan di Thamrin. 反应速度 reaction time





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Demo Mahasiswa BEM UI IPB Kritik Ekonomi Kenaikan Harga Pokok BBM APBN Independensi Bank Indonesia Bentrokan Dengan Polisi

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