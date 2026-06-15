Mahasiswa UHAMKA Demo di Jalan Sudirman, Tuntut Turunkan Harga, Reformasi Agraria, dan Transparansi Anggaran

Ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA menggelar aksi damai di Jalan Sudirman, Jakarta, menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, reformasi agraria, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan pengawasan transparan atas anggaran negara.

Pada Senin, 15 Juni 2026, sejumlah besar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) melancarkan aksi demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Demonstrasi tersebut dimulai sekitar pukul 08.30 WIB dan segera dihadapkan pada barikade kepolisian yang menyiapkan pengamanan serta pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan.

Mahasiswa‑mahasiswa itu menancapkan 20 poin tuntutan, terbagi menjadi 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum, yang menyoroti berbagai sektor kritis seperti ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pengelolaan anggaran negara, serta isu agraria dan hak‑hak masyarakat. Mereka menolak kenaikan harga kebutuhan pokok, menuntut penangguhan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menyerukan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan pekerja. Tuntutan lain menekankan pentingnya transparansi lembaga‑lembaga negara, evaluasi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan, dan reformasi agraria untuk melindungi hak masyarakat adat dan petani kecil.

Selama aksi, massa mahasiswa menggelar orasi singkat di depan kantor media, menyampaikan alasan di balik demonstrasi. Mereka menyoroti dampak inflasi yang semakin tajam, penurunan daya beli, serta ketidakpastian lapangan kerja yang menimpa generasi muda. Mahasiswa UHAMKA menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melakukan redistribusi anggaran yang lebih adil, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, mereka mengkritik kebijakan yang dianggap mengabaikan kepentingan agraria, menuntut proses reforma agraria yang transparan, serta menolak praktek penambangan liar yang mengancam lingkungan. Demonstran juga menuntut pembentukan badan independen untuk mengawasi pengelolaan anggaran negara, agar tidak terjadi pemborosan APBN dan korupsi di tingkat pusat maupun daerah. Polisi menanggapi aksi dengan menutup sebagian jalur lalu lintas Sudirman dan mengerahkan unit pengamanan di sekitar Monas, Bundaran HI, serta gedung DPR.

Meskipun ada beberapa benturan verbal antara petugas dan demonstran, tidak tercatat adanya kerusuhan bersenjata. Demonstran tetap tenang, namun beberapa anggota kelompok inti menolak untuk melanjutkan ke arah gedung DPR setelah pihak kepolisian menegaskan larangan akses ke area tersebut. Sebagai hasilnya, aksi berpindah ke area sekitarnya, dengan para mahasiswa tetap berkeliling dan menyebarkan pamflet serta spanduk yang memuat daftar tuntutan mereka. Hingga akhir hari, aksi tetap berlangsung damai, meskipun sejumlah aktivis dilaporkan ditangkap karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Demonstrasi ini menandai peningkatan aktivisme politik di kalangan mahasiswa Indonesia, sekaligus mencerminkan ketidakpuasan luas terhadap kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah saat ini





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Mahasiswa UHAMKA Demonstrasi Jakarta Tuntutan Ekonomi Reformasi Agraria Transparansi APBN

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