Mahasiswa UBK Utamakan Evaluasi Program MBG dan KDMP, Beri Ultimatum 5 × 24 Jam kepada Pemerintah

Ketua BEM Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi, menjelaskan alasan di balik ultimatum lima hari bagi pemerintah setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran, menuntut evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih serta langkah strategis yang konkret.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi, menjelaskan secara rinci alasan di balik ultimatum lima hari (5 × 24 jam) yang diberikan kepada pemerintah setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Dalam program "Sapa Indonesia Malam" yang disiarkan KompasTV pada Selasa, 16 Juni 2026, Abdi menegaskan bahwa mahasiswa menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi menyeluruh dan mengambil langkah strategis yang nyata dalam menanggapi dua program prioritas nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menilai bahwa pelaksanaan kedua program tersebut masih jauh dari harapan, dengan banyaknya keluhan terkait distribusi makanan bergizi yang tidak merata, kualitas bahan yang dipertanyakan, serta pengelolaan koperasi desa yang dinilai tidak transparan dan tidak efisien.

Oleh karena itu, mereka menuntut evaluasi total dan perbaikan struktural, termasuk penghentian sementara program MBG sampai perbaikan selesai. Menurut Abdi, penetapan batas waktu lima hari bukanlah tindakan otoriter, melainkan upaya logis untuk memaksa respons cepat dari pemerintah yang selama ini dianggap lambat.

"Kami memberikan waktu 5 × 24 jam agar pemerintah dapat bangun, membuka mata, dan menunjukkan bahwa mereka peduli pada aspirasi mahasiswa serta masyarakat luas," ujarnya. Ia menambahkan bahwa mahasiswa tidak sekadar menuntut penghentian program, melainkan menginginkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, transparansi dalam alokasi dana, serta partisipasi aktif dari akademisi dan praktisi di bidang gizi dan ekonomi desa.

Dengan cara itu, program MBG dapat kembali menjadi solusi gizi yang berkelanjutan, sedangkan KDMP dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang inklusif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang menyaksikan pertemuan secara langsung, menyatakan apresiasi atas semangat kritis mahasiswa.

"Saya senang mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, dan memberikan saran," katanya dalam sesi tanya‑jawab yang dipantau melalui siaran langsung YouTube. Sekretaris Wakil Presiden (Plt) Al Muktabar juga menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada tim kebijakan terkait, dan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meninjau kembali kebijakan MBG dan KDMP dalam waktu terdekat. Pemerintah diharapkan dapat menyajikan laporan evaluasi yang transparan, termasuk rencana perbaikan operasional, mekanisme pengawasan, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau oleh publik.

Ultimatum 5 × 24 jam tersebut kini menjadi sorotan publik, menandai momentum penting dalam dialog antara generasi muda dan pengambil kebijakan di Indonesia





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Mahasiswa Program Makan Bergizi Gratis Koperasi Desa Merah Putih Ultimatum 5 × 24 Jam Wakil Presiden Gibran

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