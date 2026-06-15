Mahasiswa Semarang Gelar Aksi Demonstrasi Tuntut Reformasi Ekonomi dan Politik

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 15 Juni 2026. Mereka menyuarakan lima tuntutan yang disebut Panca Tuntutan Rakyat, meliputi penurunan harga BBM, stabilisasi rupiah, evaluasi program MBG dan KDMP, pengembalian tanah rakyat, dan pemberantasan KKN. Aksi long march dari Tugu Muda menuju DPRD Jateng diwarnai orasi dan pembakaran ban bekas.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada Senin, 15 Juni 2026. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus sikap kritis terhadap berbagai persoalan ekonomi dan program pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat.

Sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Jateng, para mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di kawasan PT Pertamina Patra Niaga RJBT. Dari lokasi tersebut, massa melakukan long march melintasi kawasan Tugu Muda hingga menuju Kantor DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Aksi ini diwarnai dengan orasi dari para perwakilan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan mereka dengan lantang. Suasana semakin memanas ketika beberapa mahasiswa mulai membakar ban bekas di depan gerbang Kantor DPRD Jawa Tengah, menyebabkan kepulan asap hitam membumbung tinggi.

Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi berusaha mengamankan situasi dan mengatur lalu lintas di sekitar area demonstrasi. Meskipun terjadi ketegangan, aksi berlangsung relatif tertib dan terkendali hingga akhirnya massa mulai membubarkan diri menjelang sore hari. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) turut ambil bagian dalam aksi ini dengan mengusung tema Reformasi Jilid II. Mereka kemudian bergabung dengan Aliansi BEM Semarang Raya untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif.

Aksi tersebut mengusung tajuk Pantura, yang merupakan singkatan dari Panca Tuntutan Rakyat. Melalui keterangan tertulis, Aliansi BEM Semarang Raya menyampaikan lima tuntutan utama yang menjadi agenda perjuangan mereka. Pertama, mereka meminta pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Kedua, mereka mendesak agar TNI dan Polri dikembalikan ke fungsi utama mereka, yaitu sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, bukan terlibat dalam urusan sipil atau politik praktis.

Ketiga, mahasiswa meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara. Keempat, mereka menuntut pengembalian kepemilikan tanah kepada rakyat, terutama tanah-tanah yang dikuasai oleh korporasi atau negara tanpa ganti rugi yang layak. Kelima, mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua lini pemerintahan. Aksi mahasiswa hari ini tidak hanya terpusat di satu titik.

BEM-KM Unissula memilih Kantor PT Pertamina Patra Niaga RJBT sebagai lokasi titik kumpul, sementara Aliansi BEM Semarang Raya bergerak melalui rute Tugu Muda menuju Kantor DPRD Jawa Tengah. Long march yang dilakukan oleh para mahasiswa menjadi bagian dari strategi untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada wakil rakyat dan pemerintah daerah. Aksi ini menjadi lanjutan dari gelombang kritik mahasiswa terhadap kondisi nasional yang dinilai semakin tidak berpihak pada rakyat kecil.

Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai unjuk rasa serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Para mahasiswa berharap agar tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dengan tindakan nyata oleh pemerintah. Mereka mengingatkan bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi, maka aksi-aksi serupa akan terus berlanjut hingga terjadi perubahan yang signifikan.

Demonstrasi ini juga menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengingatkan kembali semangat reformasi yang pernah digelorakan pada tahun 1998, yang kini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai agenda yang belum tuntas. Selain menyuarakan tuntutan ekonomi dan politik, mahasiswa juga menyoroti isu-isu lingkungan dan ketimpangan sosial yang semakin parah. Mereka menilai bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini lebih menguntungkan segelintir elit sementara rakyat kecil justru semakin terpinggirkan. Dalam orasinya, seorang koordinator aksi menyatakan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terjadi.

Mereka menuntut agar pemerintah segera mereformasi sistem ekonomi yang dinilai kapitalistik dan menggantinya dengan sistem yang berkeadilan. Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang, mulai dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Politeknik Negeri Semarang, hingga berbagai perguruan tinggi swasta lainnya. Mereka bersatu padu dalam satu komando meskipun berasal dari kampus yang berbeda. Kehadiran mereka di jalanan menjadi bukti bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Dengan semangat kebersamaan, mereka berharap dapat mendorong perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Aksi demonstrasi yang berlangsung hingga sore hari ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Meskipun sempat terjadi provokasi dari beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, secara keseluruhan aksi berjalan dengan damai. Warga sekitar yang melintas di lokasi demonstrasi tampak antusias menyaksikan dan beberapa di antaranya memberikan dukungan moral kepada mahasiswa.

Media massa lokal juga meliput jalannya aksi, menyiarkan secara langsung tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Pemerintah daerah melalui juru bicaranya menyatakan akan menampung aspirasi mahasiswa dan membahasnya dengan pemerintah pusat. Namun, mahasiswa tetap menuntut adanya tindakan konkret, bukan sekadar janji. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan.

Aksi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah bahwa suara rakyat, terutama generasi muda, tidak boleh diabaikan





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Demonstrasi Mahasiswa Panca Tuntutan Rakyat Semarang Reformasi Jilid II Kebijakan Ekonomi

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