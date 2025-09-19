Mahasiswa KKN di NTT Tempati Bekas Kandang Ayam, Kondisi Hunian Memprihatinkan

Mahasiswa KKN di Desa Rado, Manggarai, NTT, terpaksa menempati bangunan yang tidak layak huni, bekas kandang ayam. Kondisi ini menimbulkan keluhan dan sorotan dari berbagai pihak.

Viral di media sosial, sekelompok mahasiswa Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) di Desa Rado, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ( NTT ), mengalami kondisi hunian yang sangat memprihatinkan. Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat jelas bahwa mereka terpaksa menempati bangunan yang kondisinya jauh dari layak huni.

Hunian mereka berdindingkan banner bekas yang tidak mampu memberikan perlindungan memadai dari cuaca ekstrem, seperti hujan deras. Akibatnya, air hujan merembes masuk ke dalam, membasahi lantai dan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi becek. Kondisi ini diperparah dengan bau menyengat dari kotoran ayam dan serangan lalat, karena lokasi hunian mereka berdampingan langsung dengan kandang ayam. Mahasiswa juga kesulitan mendapatkan tempat tidur yang layak, karena hanya beralaskan tikar tanpa kasur. Sumber dari warga setempat mengungkap bahwa ruangan yang ditempati oleh mahasiswa laki-laki sebelumnya merupakan bekas kandang ayam. Kondisi ini menjadi sorotan tajam, terutama karena lokasi hunian tidak jauh dari fasilitas umum seperti SMP Negeri 7 Cibal dan rumah Kepala Desa.\Awalnya, mahasiswa KKN perempuan ditempatkan di rumah kepala desa, sementara mahasiswa laki-laki menempati kantor unit PDAM. Namun, karena larangan penggunaan bangunan oleh PDAM, seluruh mahasiswa akhirnya dipindahkan ke bangunan dekat bekas kandang ayam. Situasi ini menimbulkan keluhan dari para mahasiswa, yang merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi tempat tinggal mereka. Perlakuan ini juga mendapat sorotan dari panitia KKN yang melakukan monitoring. Panitia menilai bahwa perlakuan terhadap mahasiswa ini tidak layak, dengan memberikan tempat tinggal yang buruk, terutama di tengah musim hujan. Masalah ini pun mendapat perhatian serius dari pihak universitas. Dalam pesan yang beredar di grup mahasiswa KKN, pihak universitas menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan jika kondisi tempat tinggal tidak segera diperbaiki. Pihak kampus berjanji akan berkoordinasi dengan Kepala Desa atau PLT Kades, dan akan berkomunikasi dengan pejabat daerah jika diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.\Kepala Desa Rado, Bernadus Ncuang, mengakui bahwa video viral tersebut memang benar adanya. Namun, ia mengklarifikasi bahwa bangunan tersebut bukan kandang ayam, melainkan bekas tempat tinggal penjaga ternak ayam milik warga. Bernadus menambahkan bahwa setelah satu minggu, ketujuh mahasiswa KKN itu sudah dipindahkan ke rumah warga. Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan rumah warga yang siap menerima mahasiswa KKN menjadi tantangan dalam menyediakan tempat tinggal yang lebih baik. Insiden ini mencerminkan tantangan dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi mahasiswa KKN di daerah-daerah terpencil, serta pentingnya koordinasi yang baik antara pihak universitas, pemerintah desa, dan masyarakat setempat untuk memastikan kesejahteraan dan kenyamanan para mahasiswa yang sedang melaksanakan pengabdian masyarakat





