Mahasiswa Jakarta Protes Program MBG dan Kebijakan Ekonomi, PSI Tanggapi dengan Seruan Dialog Demokratis

Ribuan mahasiswa menggelar aksi damai di Bundaran HI menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis, revisi UU Polri, serta kebijakan ekonomi. PSI menegaskan pentingnya aspirasi demokratis dan berjanji perbaikan program gizi nasional.

Aksi mahasiswa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026, menyaksikan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul di kawasan Jalan MH Thamrin, tepatnya di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Demonstrasi tersebut berlangsung damai, dengan para demonstran duduk bersama aparat keamanan dalam sebuah orasi yang menuntut perhatian pemerintah atas sejumlah kebijakan publik. Selama orasi, sejumlah orator mengangkat isu-isu krusial, termasuk permintaan peninjauan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan rakyat. Kejadian ini mendapat sorotan luas, termasuk siaran langsung di platform YouTube, yang memungkinkan publik menilai dinamika di lapangan secara real time.

Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka, memberikan tanggapan resmi terhadap demonstrasi tersebut pada Selasa, 16 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Isyana menegaskan bahwa dalam kerangka negara demokrasi, menyalurkan aspirasi warga bukanlah tindakan yang dilarang, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menyoroti bahwa program MBG memiliki tujuan mulia, yakni menjamin asupan gizi yang cukup bagi anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, sebagai upaya mencegah stunting dan memanfaatkan bonus demografi.

Namun, Isyana juga mengakui bahwa terdapat kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk tuduhan adanya ketidakefisienan dan kurangnya transparansi. Sebagai tanggapan, pemerintah telah melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) serta memperkuat mekanisme monitoring agar program MBG dapat berjalan lebih optimal. Salah satu perwakilan mahasiswa, Arya dari Universitas Bung Karno (UBK), menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertama, ia menuntut penghentian sementara program MBG dan KDMP serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.

Kedua, ia mengingatkan DPR untuk meninjau kembali dan mencabut pasal-pasal kontroversial dalam revisi Undang‑Undang Kepolisian yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan prinsip demokrasi. Tuntutan ketiga menolak segala bentuk keterlibatan TNI dan Polri dalam urusan sipil, yang dianggap bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan prinsip supremasi sipil. Selanjutnya, mahasiswa menuntut langkah konkret dari pemerintah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta melindungi daya beli masyarakat.

Tuntutan kelima menyerukan pembatalan kebijakan yang menyebabkan kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, yang dinilai semakin memberatkan kehidupan rakyat. Terakhir, mereka menuntut transparansi penuh dalam semua kebijakan ekonomi dan sosial, serta melibatkan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan ke depan. Aksi ini menggambarkan intensitas aspirasi pemuda Indonesia yang ingin melihat kebijakan publik yang lebih akuntabel, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama





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Mahasiswa Program Makan Bergizi Gratis Reformasi Kebijakan Ekonomi PSI

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