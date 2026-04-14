Mahasiswa Indonesia di Moskow Harapkan Penguatan Kerja Sama Pendidikan dengan Rusia dalam Kunjungan Prabowo

Mahasiswa dan alumni Indonesia di Moskow menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto dengan harapan penguatan kerja sama di bidang pendidikan antara Indonesia dan Rusia. Mereka berharap peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia dan kerja sama riset yang lebih luas.

Sejumlah mahasiswa Indonesia dan alumni kampus Rusia di Moskow menyuarakan harapan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto , yang pada Senin (13/4) kembali mengunjungi ibu kota Rusia tersebut untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sellita, seorang alumni kampus di Moskow yang kini berkarier sebagai akademisi, mengungkapkan harapannya agar kunjungan Prabowo dapat mempererat kerja sama antara Indonesia dan Rusia , terutama dalam bidang pendidikan. Sellita menekankan pentingnya kerja sama yang lebih luas, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi akademisi dan para ahli yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Rusia , khususnya di Moskow. Ia menambahkan bahwa dirinya berharap semakin banyak mahasiswa Indonesia yang berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Rusia . Harapan ini mencerminkan keinginan untuk memperluas akses pendidikan dan memperkuat hubungan antar-lembaga pendidikan di kedua negara.

Sellita, yang lulus dari Higher School of Economics (HSE) Moscow pada tahun 2020, menyampaikan antusiasmenya terhadap kunjungan Prabowo. Ia juga menyampaikan harapan akan peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia, agar mereka mendapatkan pengalaman serupa dengan alumni sebelumnya dan mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sana. Selain itu, Sellita memuji sikap Presiden Prabowo yang dinilai tetap tenang dan hangat meskipun berada dalam cuaca Moskow yang dingin. Ia mengucapkan selamat datang kepada Presiden Prabowo dan menyampaikan harapan agar presiden selalu sehat serta tetap bersemangat memimpin bangsa Indonesia.

Alya, seorang mahasiswi Indonesia yang sedang belajar bisnis di Higher School of Economics di Moskow, juga menyampaikan harapan serupa. Ia berharap kerja sama antara Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang pendidikan, dapat ditingkatkan, termasuk melalui peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di Rusia. Harapan ini mencerminkan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara.

