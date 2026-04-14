Mahasiswa FHUI Terlibat Pelecehan Seksual: Forum Diadakan, Sanksi Tegas Dituntut

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjadi sorotan. Forum diadakan untuk mempertemukan pelaku dengan korban, dengan tuntutan sanksi tegas dari pihak kampus.

JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual telah dihadapkan pada forum yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa lainnya. Meskipun para pelaku telah menyampaikan permintaan maaf, tuntutan terhadap pihak kampus untuk memberikan sanksi tegas terus bergema, dengan tujuan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Forum yang diadakan pada Senin malam, 13 April 2026, hingga Selasa dini hari tersebut menjadi panggung di mana 16 pelaku pelecehan dihadirkan di hadapan ratusan mahasiswa serta perwakilan dari pihak kampus. Kehadiran para pelaku memicu reaksi emosional dari mahasiswa lainnya. Sorakan yang mengecam dan menghujat tindakan para pelaku terdengar jelas di dalam forum. Para pelaku kemudian diminta untuk berdiri berjejer di podium, menghadap ratusan mahasiswa yang hadir.

Dalam forum tersebut, beberapa pelaku menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan mereka. Salah seorang pelaku menyatakan, Saya mohon maaf dan saya yakin saya sangat menyesal atas perbuatan itu dan akan menjadi pelajaran untuk ke depannya.

Kasus ini terungkap setelah beredarnya tangkapan layar dari grup aplikasi pesan yang berisi percakapan yang mengarah pada tindakan mesum, yang diduga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada tahun 2023. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menjelaskan bahwa para pelaku dikumpulkan dalam forum yang digelar di auditorium FHUI. Forum ini bertujuan memberikan kesempatan bagi para korban untuk meminta pertanggungjawaban dan permohonan maaf dari para pelaku.

Namun, BEM FHUI menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup, dan sanksi yang lebih tegas diperlukan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya sanksi yang lebih berat. Selain itu, BEM FHUI juga berharap adanya pendampingan dan pemulihan bagi para korban, serta penguatan budaya komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ketika ditanya mengenai jumlah korban, Dimas menyatakan bahwa data pasti belum tersedia, namun mengindikasikan bahwa korban tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, melainkan juga dari kalangan dosen.

Setelah forum tersebut selesai, Dimas menegaskan bahwa BEM FHUI siap untuk mengakomodasi tuntutan dari para korban. Terkait kemungkinan kasus ini dibawa ke ranah pidana, pihaknya siap untuk mendukung segala keputusan yang diambil oleh korban. Kami akan mendukung dan mengawal penuh setiap upaya yang dilakukan korban dan akan selalu mengedepankan perspektif korban, ujar Dimas.

BEM FHUI juga telah menerbitkan Peraturan BEM FHUI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Melalui peraturan tersebut, BEM FHUI dan Badan Semi Otonom FHUI diwajibkan untuk melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual, terutama dalam tahap rekrutmen. Menyadari adanya peristiwa ini, kami berkomitmen untuk mengevaluasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini melalui edukasi, baik melalui program kerja maupun dalam mekanisme perekrutan, lanjutnya.

Sementara itu, melalui pernyataan resmi pada Minggu, 12 April 2026, Dekan FHUI, Parulian Paidi Aritonang, mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika. Pihaknya menyatakan bahwa FHUI sedang melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh terkait kejadian tersebut, dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan. Jika ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, FHUI akan mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang. FHUI menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan sivitas akademika merupakan prioritas utama, dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan dukungan yang diperlukan bagi pihak yang membutuhkan





