Mahasiswa Demonstrasi di Surabaya dan Yogyakarta, Tuntut Turunkan Harga BBM dan Audit MBG

Aksi demonstrasi mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta menyoroti persoalan ekonomi, kenaikan harga BBM, dan program MBG yang dianggap belum efektif. Mereka menuntut pemeriksaan korupsi dan evaluasi kebijakan publik.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar aksi demonstrasi di beberapa kota pada Rabu (17 Juni 2026) untuk menyuarakan seputar persoalan ekonomi dan kebijakan publik.

Di Surabaya, Aliansi BEM Surabaya (ABS) menyiapkan aksi besar di depan Gedung Grahadi dengan melibatkan ribuan mahasiswa. Mereka menuntut perbaikan kondisi ekonomi, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bergerak melakukan demonstrasi di kawasan Simpang Nol Kilometer. Mereka membawa bendera dan spanduk serta menggunakan mobil pikap sebagai mimbar untuk orasi.

Tuntutan utama mereka meliputi penyelidikan korupsi dalam program MBG, penurunan harga BBM, dan stabilitas ekonomi. Aksi-aksi ini mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap beban ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak manjur. Mahasiswa juga menyerukan pembenahan dalam pelaksanaan program sosial seperti MBG yang dinilai belum tepat sasaran dan rentan terjadi penyimpangan. Mereka mentraktir pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan menurunkan harga kebutuhan pokok.

Demonstrasi Damai ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera meninjau kembali kebijakan subsidii dan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan bebas dari korupsi. Mahasiswa juga mengingatkan pentingnya stabilitas ekonomi untuk kehidupan berbangsa. Dengan demikian, aksi demonstrasi bukan sekadar keluhan, tetapi bagian dari kontrol demokrasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Pemerintah diharapkan dapat merespons aspirasi mahasiswa dengan langkah-langkah konkret, seperti menurunkan harga BBM mengingat kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yangMemberikan tekanan pada biaya hidup, serta melakukan audit menyeluruh terhadap program MBG dan Kopdes MP untuk menghindari pemborosan APBN dan penyalahgunaan dana publik





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