Mahasiswa Demo di Gedung DPR/MPR Kritik MBG dan Wendana Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa天王五校 mengelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, menuntut perbaikan ekonomi, mengkritik Program Makan Bergizi Gratis, serta menolak pendekatan keamanan berlebihan dan mempertanyakan supremasi sipil.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, serta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi perekonomian nasional yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mengkritikan beberapa kebijakan pemerintah. Salah satu fokus utama aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa menilai pelaksanaan MBG berpotensi memberatkan anggaran negara dan kurang melibatkan ruang diskusi publik secara luas. Selain itu, mereka juga menyuarakan isu supremasi sipil dan menghawatirkan potensi kembalinya praktik dwifungsi militer.

Mereka menuding adanya pembatasan terhadap ruang gerak sipil serta peningkatan pendekatan keamanan dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Sebagai bentuk tuntutan, massa aksi meminta pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan yang berlebihan dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Aksi tersebut juga menuntut perbaikan kebijakan ekonomi secara menyeluruh yang dapat benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Demo mahasiswa di wilayah Jabodetabek menjadi salah satu dari serangkaian aksi yang telah terjadi di beberapa kota di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, menandakan meningkatnya ketidakpuasan terhadap arah ekonomi dan politik yang diambil oleh pemerintah. Rencana pemerintah untuk bertemu dengan perwakilan mahasiswa pada hari Kamis berikutnya menjadi respons terhadap tekanan dari aksi-aksi tersebut, di mana mereka berharap tuntutan akan didengarkan dan mendapat tindak lanjut yang konkrit.

Dalam konteks yang lebih luas, aksi-aksi mahasiswa mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks di Indonesia, di mana isu-isu seperti kontroversi tunjangan anggota DPR, kewenangan dan peran militer di bidang sipil, serta kebijakan ekonomi yang dirasa tidak inklusif, kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah dihadapantantangan untuk menyeimbangkan antara stabilitas, pembangunan, dan hak-hak demokratis. Masyarakat sipil, terutama generasi muda, menuntut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka.

Aksi demonstrasi yang damai namun tegas ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk menyampaikan aspirations dan mendorong perubahan kebijakan





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Demonstrasi Mahasiswa Program Makan Bergizi Gratis MBG Supremasi Sipil Kebijakan Ekonomi

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