Mahasiswa dan Masyarakat demonstration di Jakarta Tuntut Evaluasi APBN dan Turunkan Harga BBM

Aksi unjuk rasa digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026). Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menuntut evaluasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan APBN serta penurunan harga bahan pokok dan BBM. Personel polisi dan TNI memblokade massa menuju Bundaran HI.

Aksi unjuk rasa digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta , pada Jumat, 12 Juni 2026. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakatturun ke jalan membawa poster-poster aspirasi. Mereka menuntut evaluasi kebijakan pemerintah , khususnya terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ) serta penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Mahasiswa dilihat turun dari bus untuk bergabung dalam aksi tersebut. Massa kemudian berjalan di sepanjang jalan, menuju arah Bundaran HI. Personel kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memblokade jalur massa untuk mencegah them mengganggu arus lalu lintas yang padat di kawasan tersebut. Aksi ini mencerminkan ketidaksatisfasian terhadap kondisi ekonomi yang dialami banyak warga, termasuk mahasiswa.

Harga-harga kebutuhan pokok dan BBM yang tinggi menjadi beban berat bagi household dan meningkatkan biaya hidup. Selain itu, pengelolaan APBN juga menjadi sorotan karena dianggap belum optimal dalam merespons masalah ekonomi rakyat. Posternya berisi permintaan agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran. Mereka juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga pasar.

Polisi dan TNI siaga di beberapa titik untuk mengamankan demonstrasi agar tetap damai. Hingga sore hari, aksi Berlangsung dengan tertib meski tensi terasa di udara. Beberapa perwakilan mahasiswa bertemu dengan pejabat setempat untuk menyampaikan tuntutan. Namun, jika pemerintah tidak memberikan respons memuaskan, mereka ancam akan melanjutkan aksi dengan skala lebih besar.

Unjuk rasa seperti ini bukan pertama kali terjadi, mengingat kondisi ekonomi yang masih volatile. Banyak warga berharap pemerintah dapat segera menindaklanjangi aspirasi rakyat untuk menghindari ketidakstabilan sosial





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