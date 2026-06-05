Mahasiswa Belajar Kepabeanan Langsung di Pelabuhan Tanjung Priok

Bea Cukai Tanjung Priok menerima kunjungan mahasiswa dari dua universitas untuk memperkuat literasi kepabeanan dan cukai melalui pemaparan materi dan kunjungan lapangan ke terminal peti kemas.

Bea Cukai Tanjung Priok terus memperkuat literasi kepabeanan dan cukai di kalangan akademisi melalui kegiatan edukasi dan kunjungan lapangan bagi mahasiswa. Sepanjang bulan Mei 2026, kantor pelayanan utama ini menerima kunjungan dari dua universitas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta pada Selasa 5 Mei 2026 dan Program Studi Perdagangan Internasional Universitas Widyatama Bandung pada Selasa 12 Mei 2026.

Total sekitar 165 mahasiswa beserta dosen pendamping turut serta dalam kegiatan ini. Kunjungan pertama diikuti sekitar 100 peserta dari UPN Veteran Jakarta, sementara Universitas Widyatama mengirimkan sekitar 65 mahasiswa. Rangkaian kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama: pemaparan materi di Aula Sinergi KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan kunjungan lapangan ke Terminal Peti Kemas New Priok Container Terminal (NPCT 1).

Dalam sesi pemaparan, mahasiswa mendapatkan penjelasan mendalam mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, termasuk perannya sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. Mereka juga diperkenalkan dengan gambaran umum proses kepabeanan dan prosedur ekspor-impor di pelabuhan, serta pengawasan kepabeanan, ketentuan larangan dan pembatasan (lartas), dan berbagai kebijakan yang mendukung kelancaran arus logistik nasional.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea Cukai Tanjung Priok, Niko Budi Dharma, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam membuka ruang pembelajaran bagi kalangan akademisi. Melalui kunjungan lapangan, mahasiswa dapat memahami secara langsung peran Bea Cukai dalam mengawasi lalu lintas barang keluar dan masuk Indonesia. Niko juga menekankan harapannya agar mahasiswa memahami proses rantai logistik, peran Bea Cukai sebagai trade facilitator, serta pentingnya menyebarkan informasi yang benar mengenai kepabeanan dan cukai kepada masyarakat.

Kunjungan lapangan memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa untuk melihat aktivitas kepabeanan di pelabuhan, termasuk mekanisme pengawasan barang dan penggunaan alat pemindai peti kemas sebagai bagian dari pengawasan modern. Hal ini memberikan gambaran konkret tentang implementasi teori yang dipelajari di bangku kuliah dalam praktik pelayanan dan pengawasan ekspor-impor. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, Muhammad Bayu Aji Sumantri, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesempatan ini.

Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan nilai tambah bagi mahasiswa karena memungkinkan mereka melihat langsung implementasi teori di lingkungan kerja nyata. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman konseptual mengenai kepabeanan dan cukai, tetapi juga gambaran nyata tentang peran strategis Bea Cukai dalam mendukung perdagangan internasional, menjaga kelancaran arus barang, melindungi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bea Cukai Tanjung Priok berkomitmen untuk terus membuka ruang edukasi dan kolaborasi dengan akademisi sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi kepabeanan dan cukai serta membangun pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen informasi yang menyebarkan pengetahuan yang tepat mengenai kepabeanan dan cukai, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya peran Bea Cukai dalam perekonomian negara





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Bea Cukai Kepabeanan Mahasiswa Kunjungan Lapangan Pelabuhan

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