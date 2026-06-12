Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa di Bundaran HI, Tuntut Harga Pokok Turun dan Hentikan MBG

Ribuan mahasiswa berencana unjuk rasa di Bundaran HI Jakarta menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis, dan hentikan militerisme di ranah sipil. Polri dan TNI disiagakan dengan 4.151 personel untuk mengamankan aksi tersebut.

Ribuan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) untuk menyerukan sejumlah tuntutan utama,etween turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta menghentikan militerisme di ranah sipil.

Mereka juga menuntut pemerintah berhenti mengelak dan mengakui kesalahan serta menghentikan penggusuran rakyat serta menolak pembangunan Batalyon Teritorial. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyampaikan bahwa kulitas ekonomi yang digambarkan pemerintah tidak sesuai dengan realitas di masyarakat. Harga kebutuhan pokok terus naik, lapangan kerja menyempit, dan masyarakat dibebani pajak yang berat. Ia menambahkan bahwa pemerintah lebih banyak memoles citra dan membagi proyek kepada kroni, bukan menghadapi masalah riil rakyat.

Kritik berbasis data yang disampaikan mahasiswa sering diabaikan. Aksi ini mengundang seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, dan komunitas lainnya untuk menyertai. Sebagai antisipasi, sebanyak 4.151 petugas gabungan Polri dan TNI disiagakan untuk mengatur lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, menghadapi gangguan terhadap fasilitas umum, serta potensi tindakan kriminalitas. Polda Metro Jaya mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, dan menjaga situasi kondusif.

Pemprov DKI Jakarta juga mengerahkan 300 petugas Dinas Perhubungan di koridor Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin serta 500 petugas Satpol PP untuk mendukung pengamanan. Dinas Perhubungan Jakarta meminta masyarakat merencanakan perjalanan dengan baik, menghindari ruas jalan berpotensi macet di sekitar Bundaran HI, Kantor Pusat BRI, Jalan Kebon Sirih, Balai Kota Jakarta, Monas, Gambir, Universitas Negeri Jakarta, dan Rawamangun. Petugas akan membantu pengaturan lalu lintas agar mobilitas tetap aman, lancar, dan nyaman.

Aksi ini diperkirakan akan berdampak pada kemacetan dan kegiatan masyarakat di sekitar lokasi





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Unjuk Rasa Mahasiswa Bundaran HI Harga Kebutuhan Pokok Program MBG Militerisme

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