Magetan Integrasikan Hulu Hilir Kopi dengan Mageti Coffee Fest 2026

Dinas Koperasi dan UKM Magetan gelar Mageti Coffee Fest 2026 untuk menyelaraskan produksi petani dengan standar kedai kopi, meningkatkan serapan dan harga.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Magetan telah menggelar Mageti Coffee Fest 2026 di Rumah Promosi Magetan pada Sabtu, 14 November 2026. Acara ini menjadi inisiatif strategis pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan antara produksi petani kopi di tingkat hulu dengan kebutuhan industri kedai kopi di tingkat hilir. Fokus utama dari kegiatan tersebut adalah menciptakan ekosistem bisnis kopi yang terintegrasi secara menyeluruh melalui dialog bisnis dan pelatihan keterampilan teknis.

Strategi Integrasi Rantai Bisnis Kopi

Ketua pelaksana sekaligus Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan, Joko Trihono, menegaskan bahwa tren kedai kopi saat ini sedang meningkat pesat di wilayah Magetan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dari lima kecamatan penghasil kopi, hanya sekitar 25 persen hasil bumi tersebut yang berhasil terserap oleh industri kreatif kopi lokal. Angka serapan yang rendah ini mengindikasikan bahwa komoditas kopi Magetan belum sepenuhnya mampu menjawab standar kreatif yang diminta oleh para pelaku kedai kopi modern.

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Edukasi Penyerapan Pasar dan Standar Mutu

Guna mengatasi hambatan tersebut, pihak Dinas Koperasi dan UKM menghadirkan sesi edukasi dan dialog bisnis yang dihadiri oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Magetan. Peserta kegiatan mencakup petani kopi, barista profesional, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga pengusaha komoditas kopi lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan petani dapat memahami keinginan pasar dan menerapkan standarisasi mutu biji kopi agar dapat diterima secara luas.

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Dampak Ekonomi bagi Pelaku Usaha Lokal

Joko Trihono menjelaskan bahwa sinkronisasi antara permintaan pasar dan produksi petani akan mendorong peningkatan jumlah serapan secara signifikan. Ketika produk lokal mampu menyesuaikan dengan permintaan kedai kopi, maka nilai ekonominya akan meningkat tajam, yang berujung pada kenaikan harga jual kopi bagi petani. Selain aspek produksi, acara ini juga memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang memiliki potensi ekspor dan kreativitas tinggi dalam bidang industri kopi.

Interaksi Publik dan Agenda Coffee Night

Rangkaian acara Mageti Coffee Fest 2026 tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan teknis, tetapi juga melibatkan masyarakat luas melalui pelatihan dasar barista bagi generasi Z. Agenda puncak pada Sabtu malam menghadirkan Coffee Night yang menyediakan 200 gelas kopi gratis. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kehadiran Bupati Magetan, Nanik Endang Rusmiarti, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sambil menikmati hasil kopi lokal secara langsung.