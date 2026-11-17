Sebanyak 55.364 peserta Program Maganghub Batch 3A mulai magang Senin 16 November 2026. Menteri Yassierli menekankan pentingnya peningkatan kompetensi agar siap direkrut permanen.

Sebanyak 55.364 peserta Program Magang Nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Maganghub Kemnaker) Batch 3A Angkatan II Tahun 2026 secara resmi telah memulai masa kerja mereka di berbagai instansi. Kegiatan orientasi pertama bagi para peserta tersebut dimulai pada Senin, 16 November 2026, dan berlanjut hingga Selasa, 17 November 2026. Peserta ditempatkan di lingkungan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kantor pemerintahan pusat maupun daerah. Keputusan ini menandai berakhirnya proses seleksi panjang yang telah melibatkan ratusan ribu pelamar sebelumnya.

Proses Seleksi dan Penetapan Peserta Magang

Sebelum memasuki masa kerja, seluruh peserta telah melalui tahapan verifikasi ketat yang digelar pada tanggal 12 hingga 13 November 2026. Proses penetapan ini memastikan bahwa hanya kandidat yang benar-benar memenuhi kualifikasi yang lolos ke tahap pelaksanaan. Sebelumnya, pendaftaran dan pengecekan eligibilitas dilakukan sejak 27 Oktober hingga 4 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melaporkan bahwa terdapat lebih dari 450.000 pendaftar yang memenuhi syarat eligibilitas untuk program ini.

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Target Kompetensi dan Prospek Karir Peserta

Menteri Yassierli menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah meningkatkan kompetensi dan talenta peserta agar siap direkrut secara permanen. Dalam acara Kick Off yang disiarkan kanal Youtube Kemnaker pada Selasa, 17 November 2026, Menaker berpesan agar peserta fokus menjalani masa magang selama enam bulan hingga Mei 2027. Ia berharap peserta tidak hanya menyelesaikan masa tugas, tetapi juga membuktikan kontribusi nyata sehingga perusahaan memanggil kembali mereka sebagai karyawan tetap. Yassierli mencontohkan testimoni dari Huawei yang berhasil merekrut 120 orang baru, menunjukkan bahwa masa enam bulan sudah cukup bagi perusahaan untuk menilai kecocokan kandidat.

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Verifikasi Teknis dan Pengumuman Hasil Seleksi

Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Darmawansyah menjelaskan bahwa rapat verifikasi penetapan peserta bertujuan untuk memastikan kesiapan mental dan kualifikasi akademik sebelum terjun ke dunia kerja. Pengumuman resmi hasil seleksi disampaikan oleh Kemnaker pada Jumat, 13 November 2026. Darmawansyah mengingatkan peserta yang lolos untuk segera mempersiapkan diri mengingat jarak waktu menuju hari pertama magang sangat singkat. Peserta diharapkan terus memantau informasi teknis terbaru melalui portal MagangHub agar tidak melewatkan detail penting selama masa orientasi.

Mekanisme Gaji dan Dampak Ekonomi Program

Seluruh biaya operasional program mengacu pada peraturan Kemnaker No 252/2026 yang mengatur besaran uang saku peserta. Penetapan nominal gaji dibedakan berdasarkan kabupaten atau kota tempat pelaksanaan magang sesuai lampiran keputusan resmi. Besaran uang saku per bulan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah kehadiran peserta dikalikan dengan upah minimum berlaku di daerah tempat magang tersebut. Mekanisme ini memastikan keadilan pembayaran sesuai dengan standar daerah masing-masing sambil mendorong disiplin kerja peserta selama periode enam bulan.