Maell Lee Dan Anggita Oktaviani Resmi Cerai Talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan perceraian Maell Lee dan Anggita Oktaviani melalui talak setelah mediasi gagal. Keputusan ini disampaikan setelah sidang awal pada 3 November 2026. Pasangan ini sepakat mengasuh anak bersama.

Ketetapan hati Maell Lee dan Anggita Oktaviani untuk mengakhiri hubungan pernikahan telah resmi dikonfirmasi melalui proses hukum. Keduanya dinyatakan gagal dalam upaya pemecahan perkara pada sidang awal yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang penting ini berlangsung pada Rabu, 3 November 2026, dengan kehadiran langsung kedua belah pihak, Menunggu hasil mediasi yang dijadwalkan dua minggu kemudian, pasangan selebriti ini telah menapaki jalan yang tampaknya tidak dapat diganggu gugat menuju pemisahan resmi.

Detail Proses Sidang Talak

Christopher CH, kuasa hukum resmi Maell Lee, menegaskan bahwa permohonan utama yang diajukan oleh kliennya adalah talak. Saat ditemui di lokasi persidangan, ia menjelaskan bahwa sebagai advokat, ia tidak dapat mengungkap detail materiil perkara secara mendalam di luar ruang sidang untuk menjaga etika profesi. Ia menegaskan bahwa fokus saat ini adalah pada prosedur hukum yang berlaku dan keseriusan permohonan yang telah diserahkan.

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Jalan Mediasi Yang Sulit

Setelah sesi sidang awal selesai, perkara dilanjutkan dengan proses mediasi yang memakan waktu hampir satu jam. Christopher CH menyebutkan bahwa secara prosedur, kuasa hukum seharusnya tidak ikut serta dalam ruangan mediasi, karena proses tersebut biasanya melibatkan pertemuan langsung antara principal atau para pihak. Namun, dinamika di dalam ruangan menunjukkan bahwa negosiasi berjalan cukup alot dan rumit, dengan diskusi intensif yang berlangsung selama sekitar 45 menit.

Posisi Para Pihak Dan Harapan

Pihak Maell Lee sebenarnya memiliki harapan agar mediasi dapat membuahkan hasil yang positif dan konstruktif bagi kedua belah pihak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesepahaman tersebut belum terwujud. Kuasa hukum tersebut menilai bahwa jalannya sidang dan ketegangan dalam mediasi menunjukkan bahwa keputusan untuk bercerai dari masing-masing pihak sudah bulat dan final.

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Masalah Prinsipil Dan Pengasuhan Anak

Mengenai alasan spesifik perceraian, Christopher CH memilih untuk tidak membukanya secara rinci di depan media. Ia hanya menyatakan bahwa masalah tersebut bersifat sangat prinsipil dan telah mencapai titik di mana tidak ada lagi toleransi yang dapat diberikan. Selain itu, terungkap bahwa Maell Lee sepakat akan mengasuh anak bersama dengan Anggita Oktaviani, menunjukkan adanya kesepakatan kooperatif dalam hal tanggung jawab pengasuhan di masa depan.

Tahap Selanjutnya Dalam Proses Hukum

Kedua belah pihak kini harus menunggu hasil dari proses mediasi yang telah dilaksanakan. Hasil akhir dari mediasi tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Majelis Hakim dalam waktu dua minggu mendatang. Hingga saat ini, langkah hukum berikutnya bergantung sepenuhnya pada evaluasi hakim terhadap laporan mediasi dan kesesuaian dengan permintaan talak yang diajukan oleh pihak suami.