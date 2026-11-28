Madura United dan Java United berakhir imbang 2-2 di Stadion Gelora Madura. Skor 1-0 dan 2-1 diraih tuan rumah sebelum Java United menyamakan kedudukan.

Pertandingan sepak bola antara Madura United dan Java United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, berakhir dengan hasil imbang skor dua hingga dua. Pertandingan yang diselenggarakan pada Sabtu malam, tanggal 28 November 2026, ini merupakan bagian dari pekan kesebelas dalam gelaran Super League musim 2026 hingga 2027.

Strategi Serang dan Skor 1-0 Oleh Lulinha

Madura United mulai menunjukkan dominasi sejak awal babak pertama dengan menggencarkan serangan ke area pertahanan lawan. Keunggulan skor diraih dengan sangat cepat hanya dalam lima menit pertama pertandingan. Luiz Marcelo Morais dos Reis atau yang dikenal sebagai Lulinha, mencetak gol pertama untuk tuan rumah melalui tendangan keras dari luar kotak penalti.

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Tendangan Lulinha tersebut berhasil menyelinap masuk ke gawang dan tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Java United, Jorge Bhartoldy. Gol ini membuat Madura United memimpin lebih dulu dengan skor satu hingga nol. Kesempatan ini menjadi pemicu semangat awal untuk Madura United di depan penonton di Pamekasan.

Gol Pemulihan Java United dan Keunggulan Kedua

Di babak kedua, Java United mencoba bangkit dan mendesak mundur pertahanan Madura United. Peluang besar datang di menit ke-48 ketika Lukas Brambilla berhasil mengecoh pertahanan dan mencetak gol penyeimbang. Skor berubah menjadi satu sama satu dan membuat laga kembali menjadi sangat ketat dan menegangkan bagi kedua belah pihak.

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Tidak lama setelah mengalami tekanan, Madura United kembali unggul lewat eksekusi cerdas. Iran da Conceicao Goncalves Junio alias Iran Junior memanfaatkan umpan dari Lulinha untuk mencetak gol kedua di menit ke-54. Tendangan tersebut tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang lawan, mengembalikan keunggulan menjadi dua hingga satu untuk Madura United.

Kejutan Akhir oleh Gustavo Almeida

Menjelang akhir pertandingan, Java United tidak menyerah dan terus mencari celah untuk menyamakan kedudukan. Usaha mereka terbayar lunas di menit ke-80 ketika Gustavo Almeida berhasil mencetak gol. Pemain yang berasal dari tim tamu ini menerima umpan dari Lukas Brambilla dan mencetak gol terakhir di laga tersebut.

Skor akhirnya menjadi dua sama dua. Madura United yang sempat memiliki peluang untuk menambah keunggulan gagal melakukannya hingga peluit panjang ditiup oleh wasit. Hasil ini memberikan poin penting bagi Madura United untuk menjaga posisi di tengah klasemen.

Dampak Klasemen Super League 2026-2027

Hasil imbang ini membawa Madura United menempati peringkat kelima dalam klasemen sementara Super League 2026-2027. Tim tuan rumah berhasil mengumpulkan total dua puluh poin dari akumulasi enam kemenangan, dua kali seri, dan tiga kali kekalahan selama kompetisi berlangsung.

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Sementara itu, Java United berada di posisi ketujuh klasemen dengan jumlah poin yang lebih sedikit, yaitu lima belas poin. Statistik tim tamu menunjukkan empat kali menang, lima kali seri, dan dua kali kalah dalam serangkaian pertandingan yang mereka jalani di kompetisi bergengsi ini selama periode waktu yang sama.