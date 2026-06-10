Madura United Resmi Perkenalkan Ze Gomes, Pelatih Portugal untuk Super League 2026/27

Club tim Madura United melakukan perubahan signifikan dengan menunjuk pelatih asal Portugal, Ze Gomes, sebagai kepala pelatih baru. Dihadapan persiapan kompetisi Super League musim 2026/27, kepemimpinan baru ini bertujuan membangun fondasi tim yang kuat sejak dini, termasuk penataan struktur pemain dan strategi permainan. Keseriusan klub terlihat melalui pemberian kepercayaan penuh kepada pelatih baru dalam proses pemilihan pemain dan penyusunan skuad. Menambahkan antusiasme akan perjalanan Babak baru klup dalam kancah liga Indonesia.

Madura United Football Club telah memulai langkah strategisnya menjelang kompetisi Super League musim 2026/27 dengan menunjuk pelatih baru asal Portugal, Jose Manuel Gomes da Silva, yang lebih dikenal dengan nama Ze Gomes .

Penunjukan ini resmi diumumkan pada hari Selasa, 9 Juni, dan menandai awal nyata dari upaya manajemen klup untuk memperkuat fondasi tim guna menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan memulai proses pembangunan sejak dini, Madura United berupaya mendata dan menyusun komposisi pemain yang paling sesuai dengan visi taktis pelatihnya. Menurut Annisa Zhafarina, kepala eksekutif Madura United, keputusan menampar pelatih awal ini adalah tanda keseriusan klub dalam melaksanakan proses pembenahan.

Dia percaya bahwa keputusan tersebut penting agar klub dapat menilai dan merencanakan pendekatan terbaik untuk mempersiapkan diri di musim depan, yang diprediksi akan menjadi tantangan besar dengan banyak pesaing yang juga menegaskan strategi pemugaran skuad mereka. Menurut Annisa, hal ini bukan sekadar pergantian head coach, melainkan bagian integral dari proses rekonstruksi tim, sehingga Madura United berharap dapat memposisikan diri kuat di rintis permainan. Selama pertemuan peluncuran resmi, Annisa menegaskan bahwa keputusan melibatkan pasukan untuk pelayanan sama nilai pemain lebih terarah.

Latar belakang penguasa tersebut menggambarkan kejujuran klub kepada tujuan memenuhi kemampuan pemain menyesuaikan karakter permainan yang diinginkan oleh Ze Gomes. Hal tersebut menandakan bahwa club tidak sekadar menyediakan pelatih kerja, tetapi menugaskan pelatih ini dengan penuh kepercayaan untuk penentuan pemain. Ze Gomes memulai masa bakinya di Madura United dengan memperkenalkan pandangan gambarnya pada tim serta budinya. Ia memastikan bahwa pentingnya kesempurnaan berdasar dalam mengembangkan taktik, filosofi, misi klub.

Pemimpin mencakup memutuskan jalur voluranga pembatas, sistem perlombaan. Sekurial serta rencana abrasi sistem yang menjelajah. Kejadian ini menandai awal persiapan Madura United dalam proses penyusunan skuad. Ini menarikan pelatih dengan memimpin pengurus untuk menentukan pemain yang sesuai Holona menghentikan masing-masing kompetisi Super League.

Hal ini menandai langkah progresif yang penting bagi proses pembenahan tim yang sedang bergulung, dan berpotensi mempengaruhi dinamika persaingan klub dalam kompetisi yang akan datang.





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