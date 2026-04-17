Madura United Bungkam Persebaya 2-1 Berkat Disiplin Bertahan dan Efektivitas Transisi

Pelatih sementara Madura United, Rakhmad Basuki, membeberkan kunci kemenangan timnya atas Persebaya Surabaya 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo. Disiplin dalam bertahan dan efektivitas memanfaatkan transisi permainan menjadi faktor penentu. Sementara itu, pemain Pedro Monteiro menyoroti semangat juang dan kekompakan tim sebagai pilar utama raihan tiga poin krusial tersebut.

Pertandingan BRI Liga 1 yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (17/4/2026), menyajikan drama yang menegangkan. Madura United berhasil mencuri poin penuh dari kandang tim berjuluk Bajol Ijo tersebut dengan skor akhir 2-1. Kemenangan ini tak lepas dari strategi jitu yang diterapkan oleh pelatih sementara Madura United , Rakhmad Basuki.

Ia menekankan pentingnya disiplin dalam bertahan dan efektivitas dalam memanfaatkan momentum transisi permainan sebagai kunci utama keberhasilan timnya. Rakhmad Basuki mengungkapkan dalam konferensi pers usai pertandingan bahwa instruksi utama yang diberikan kepada para pemain adalah untuk tampil kuat dalam sektor pertahanan. "Sepak bola itu tentang bertahan, kami tekankan pemain harus kuat dalam bertahan dan mereka mampu menjalankan itu dengan baik malam ini," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa organisasi pertahanan yang solid telah menjadi fokus utama dalam sesi latihan, guna meredam agresivitas serangan tuan rumah Persebaya. Selain itu, Rakhmad juga memberikan kebebasan kepada para pemainnya untuk berkreasi saat menyerang, terutama dalam memanfaatkan momen ketika tim berhasil merebut bola dan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Pendekatan ini terbukti efektif, menghasilkan dua gol kemenangan bagi Madura United. "Skenario ini sudah kami latih, ketika bertahan harus mengikuti skema, tetapi saat menyerang silakan gunakan kreativitas masing-masing," papar Rakhmad. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada lini belakang timnya yang dinilainya tampil disiplin dan mampu menahan gempuran Persebaya sepanjang pertandingan, meskipun akhirnya kebobolan satu gol. "Saya jujur memuji pertahanan kami malam ini karena mereka tampil disiplin dan menjalankan instruksi dengan baik," tuturnya. Lebih lanjut, Rakhmad menegaskan pentingnya tim untuk tetap fokus pada permainan mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh hasil pertandingan tim lain, terutama dalam upaya menjauh dari zona degradasi yang masih membayangi. "Kami hanya perlu fokus pada diri sendiri, terus bertarung dan tidak kehilangan poin sampai musim selesai," tandasnya. Dukungan terhadap pernyataan pelatih datang dari salah satu pemain Madura United, Pedro Monteiro. Ia menilai bahwa kemenangan ini merupakan hasil dari semangat juang tim yang tidak pernah padam sepanjang pertandingan, meskipun harus menghadapi tekanan besar dari publik tuan rumah. "Kami bertahan bersama dan menyerang bersama, itu yang membuat kami bisa mendapatkan tiga poin di laga yang tidak mudah ini," ungkap Pedro. Ia menambahkan bahwa kekompakan tim menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan lini serang. Kemenangan ini dianggapnya sebagai modal penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya, mengingat posisi Madura United yang masih berada dalam tekanan di papan bawah klasemen. Keberhasilan ini memberikan angin segar bagi Laskar Sape Kerrab untuk memperbaiki performa dan mengamankan posisi mereka di liga utama musim depan. Antara/Rizal Hanafi menjadi fotografer yang mengabadikan momen selebrasi gol Riquelme Sousa Silva bersama rekannya Roger Bonet Badia, yang menambah nilai visual pada berita ini





