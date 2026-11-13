Macron Dorong Arsene Wenger Lawan Infantino di Pilpres FIFA 2027

Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan dukungan politik penuh kepada Arsene Wenger untuk menggulingkan Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA Maret 2027.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, secara resmi menawarkan dukungan politik dan diplomatik kepada legenda sepak bola, Arsene Wenger, untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Federasi Sepak Bola Internasional ( FIFA). Langkah strategis ini ditujukan untuk menantang jabatannya yang saat ini dipegang oleh Gianni Infantino pada pemilihan mendatang, sebuah perkembangan yang mengubah dinamika internal lembaga sepak bola dunia tersebut.

Dukungan Politik Istana Elysee untuk Kandidat Baru

Manuver politik dari Istana Elysee ini melibatkan janji Macron untuk menggalang dukungan dari berbagai kepala negara dan kepala pemerintahan global demi keberhasilan pencalonan Wenger. Tawaran ini menempatkan Wenger sebagai lawan serius bagi Infantino dalam pertarungan yang kini bergeser dari arena olahraga murni menjadi arena geopolitik tingkat tinggi. Keputusan krusial ini harus segera diambil Wenger karena tenggat akhir penyerahan berkas pencalonan telah ditetapkan secara ketat pada tanggal 18 November, dengan hasil akhirnya diprediksi akan diumumkan dalam waktu beberapa hari ke depan.

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Masa Depan Gianni Infantino dan Jaringan Relasi Global

Pemilihan presiden FIFA dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Maret 2027, di mana Gianni Infantino berupaya mempertahankan kedudukannya untuk periode kepresidenan baru. Sebagai petahana, Infantino mengandalkan jaringan relasi yang sangat luas di antara konfederasi-konfederasi benua dan berbagai negara anggota FIFA. Strategi politiknya telah terbukti efektif selama beberapa tahun terakhir, namun ia kini menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya dari mantan muridnya sendiri yang didukung penuh oleh kekuatan politik Prancis.

Riwayat Karir Arsene Wenger dan Ketegangan Terkini

Arsene Wenger sebenarnya didatangkan oleh Infantino ke dalam struktur FIFA pada tahun 2019, setelah menyelesaikan kariernya selama lebih dari dua puluh tahun sebagai manajer tim teknis Arsenal dan pensiun dari dunia kepelatihan pada tahun 2018. Sejak bergabung, Wenger menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh di lingkungan federasi. Namun, hubungan profesional antara keduanya memanas secara terbuka ketika Wenger mengkritik rencana kontroversial Infantino untuk menarik investor swasta ke dalam FIFA, dengan alasan bahwa hal itu dapat mengubah identitas permainan dan menundukkannya pada logika bisnis semata.

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Visi Reformis dan Tantangan Regulasi Turnamen Internasional

Selama masa jabatannya, Wenger dikenal sebagai salah satu pendukung paling vokal untuk penyelenggaraan Piala Dunia setiap dua tahun serta mengajukan rencana ambisius untuk menyelenggarakan Piala Eropa pada tahun-tahun ganjil. Proyek restrukturisasi kalender internasional ini akhirnya mengalami kegagalan total pada tahun 2021 akibat penolakan keras dari Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), asosiasi pemain profesional FIFPro, serta asosiasi liga dan klub Eropa yang khawatir dengan padatnya jadwal. Meski demikian, Wenger tetap berperan dalam keputusan penyelenggaraan turnamen Piala Dunia Antarklub yang diperluas dan mendukung ekspansi Piala Dunia hingga 48 tim.

Dampak Kontrak dan Skenario Pasca November

Kontrak kerja Arsene Wenger dengan FIFA akan berakhir pada penghujung tahun ini, sehingga masih belum jelas apakah kontrak tersebut akan diperpanjang jika ia memutuskan untuk turun dalam perebutan kursi kepresidenan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian besar di tengah perdebatan tentang apakah reputasi bersih dan pengalaman panjang Wenger mampu mengalahkan jaringan politik Infantino. Kehadiran Macron sebagai pendukung utama dapat menjadi faktor pembatas yang mengubah takdir pertandingan politik ini, membawa sepak bola dunia menuju babak baru pengelolaan permainan.