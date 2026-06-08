MacOS 27 Golden Gate: Pembaruan Besar dari Apple

Apple telah merilis update macOS 27 Golden Gate yang membawa sejumlah pembaruan besar, termasuk penyempurnaan desain Liquid Glass, Search dibangun ulang, integrasi Apple Intelligence, dan pengalaman pengguna di seluruh sistem.

Perusahaan berbasis di Cupertino itu mengklaim, update macOS 27 Golden Gate ini membawa sejumlah pembaruan besar, mulai dari penyempurnaan desain Liquid Glass , Search dibangun ulang, integrasi Apple Intelligence, hingga pengalaman pengguna di seluruh sistem.

Penyempurnaan Liquid Glass ini membuat tampilan Mac terasa modern, dan lebih fleksibel saat dipakai untuk aktivitas panjang, seperti menulis, edit foto, mengelola file, atau bekerja dengan banyak jendela sekaligus. Selain itu, Apple juga menerapkan radius sudut lebih seragam di seluruh sistem yang berlaku untuk aplikasi bawaan, termasuk aplikasi yang belum sepenuhnya diperbarui mengikuti bahasa desain terbaru.

Fitur Search dan Spotlight juga mendapatkan perhatian dari Apple, dengan membangun ulang sistem indexing agar Mac lebih cepat dan akurat saat mencari file, folder, aplikasi, email, maupun informasi lain di perangkat. Dengan macOS 27 Golden Gate, Apple ingin membuat pencarian terasa lebih instan dan relevan, serta membuka jalan bagi integrasi lebih dalam dengan Siri dan Apple Intelligence





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