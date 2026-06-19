MacBook Neo: Laptop 'Terjangkau' Pertama dari Apple

MacBook Neo adalah laptop 'terjangkau' pertama dari Apple yang hadir dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan MacBook Air dan Pro. Laptop ini memiliki kualitas yang identik dengan MacBook Air dan Pro, serta fitur-fitur yang menarik seperti Magic Keyboard dan trackpad. Namun, ada beberapa kekurangan seperti ketiadaan backlit pada Magic Keyboard dan trackpad yang terlalu sensitif.

MacBook Neo hadir di momentum yang tepat ketika kondisi ekonomi global sedang terguncang akibat isu geopolitik. Laptop 'terjangkau' pertama dari Apple ini hadir sebagai angin segar bagi masyarakat yang ingin mencicipi cita rasa laptop 'mewah' MacBook, tetapi belum punya bujet cukup untuk membeli MacBook Air atau Pro.

Di Indonesia, MacBook Neo resmi tersedia sejak 22 Mei 2026 dengan RAM 8GB. Lini baru ini dibanderol mulai Rp10.749.000 untuk varian penyimpanan 256GB. Jika menginginkan penyimpanan lebih lega, konsumen harus merogoh kocek lebih sebesar Rp12.999.000 untuk varian 512GB. Patokan harga itu lebih murah ketimbang MacBook Air 13-inci dengan chip M2 keluaran 2022 yang saat ini tersedia di laman distributor resmi iBox, yakni mulai dari Rp13.599.000 untuk kapasitas RAM 16GB dan penyimpanan 256GB.

Dengan harga jauh lebih terjangkau, memang ada beberapa fitur 'nice-to-have' di MacBook Air dan Pro yang tidak tersedia di MacBook Neo. Dalam artikel ini, CNBC Indonesia akan membahas bagaimana pengalaman kami menjajal MacBook Neo selama kurang lebih satu bulan. Simak selengkapnya untuk jadi bahan pertimbangan Anda jika berminat membeli MacBook Neo! Macbook Neo.

(CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Macbook Neo. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Pertama kali melihat MacBook Neo, mata kami langsung dimanjakan dengan warna-warna segar yang memberikan kesan 'wow'. Laptop ini hadir dengan empat varian warna: Silver, Blush, Citrus, dan Indigo. Kami memilih warna Indigo yang 'timeless', namun tetap punya sentuhan desain yang 'fresh' dengan siku membulat dan detail tone warna konsisten sampai ke keyboard dan rubber pad.

Setelan default Wallpaper juga disesuaikan dengan warna bodi laptop, meski tentu saja bisa langsung dipersonalisasi berdasarkan selera pengguna. Mula-mula kami curiga material bodi MacBook Neo akan berbeda dengan MacBook Air dan Pro. Namun, ternyata kualitasnya benar-benar identik, menggunakan material aluminium yang kokoh dan tidak terasa murahan. Mekanisme buka-tutupnya juga 'seamless', sama seperti MacBook Air dan Pro.

Apple mengklaim MacBook Neo menggunakan material aluminium dengan kadar 60% kandungan daur ulang, menjadikannya produk Apple paling ramah lingkungan yang ada di pasaran saat ini. Bicara soal berat, bobot MacBook Neo beda tipis dengan MacBook Air 13-inci, yakni 1,23kg berbanding 1,24kg. Ketebalannya juga kurang lebih serupa, yakni 0,5-inci berbanding 0,44-inci. Alasan MacBook Neo sedikit lebih ringan tampaknya gara-gara panel layar yang memang lebih mungil.

Meski sama-sama 13-inci, MacBook Neo memiliki diagonal layar pas 13,0-inci (2408x1506 piksel), sementara MacBook Air 13-inci memiliki diagonal layar 13,6-inci (2560x1664 piksel). MacBook Air 13-inci memang memberikan tampilan layar sedikit lebih lega, tetapi MacBook Neo lebih ringkas dan fleksibel untuk dibawa ke mana-mana, serta tidak makan tempat di dalam tas. Macbook Neo. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Macbook Neo.

(CNBC Indonesia/Tri Susilo) Sebagai pengguna lama laptop MacBook, salah satu aspek minor yang membuat kami sulit beralih ke merek lain adalah Magic Keyboard. Rasanya belum ada keyboard bawaan dari merek laptop lain yang bisa menyamai akurasi presisi dan intensitas tekanan yang pas seperti Magic Keyboard. Memang ini merupakan preferensi masing-masing, tetapi patut diapresiasi kehadiran MacBook Neo yang membawa kenyamanan Magic Keyboard ke segmen lebih luas.

Sayangnya, ada yang berbeda dari Magic Keyboard di MacBook Neo dengan MacBook Pro dan Air, yakni ketiadaan backlit atau lampu yang tertanam di bawah keyboard. Bagi sebagian orang, termasuk kami, ketiadaan lampu backlit sebenarnya bukan masalah besar. Khususnya bagi jurnalis atau mereka yang sudah terbiasa mengetik setiap hari, posisi setiap huruf biasanya sudah terpatri di luar kepala. Jadi, ketika harus mengetik di tempat gelap, tak perlu mengandalkan lampu backlit untuk melihat huruf satu per satu.

Lagipula, pantulan cahaya dari layar laptop sebenarnya sudah cukup untuk menerangi keyboard di tempat gelap. Namun di sisi lain, fitur backlit tetap menjadi penyelamat bagi mereka yang sering bekerja di tempat minim cahaya dan tidak hafal huruf-huruf keyboard secara auto-pilot. Ambil contoh musisi elektronik atau DJ. Saat tampil di panggung kelab yang remang-remang, lampu backlit sangat krusial untuk memastikan mereka tidak salah menekan tombol.

Dibandingkan Magic Keyboard tanpa lampu backlit, kami sebenarnya lebih terganggu dengan trackpad di MacBook Neo. Memang desain trackpad-nya mirip dengan MacBook Pro dan Air yang memiliki permukaan luas untuk menggulir dan menggeser. Namun, kami merasa bahwa trackpad di MacBook Neo terlalu sensitif dan sering kali mengenali gerakan yang tidak diinginkan. Misalnya, ketika kami ingin menggulir halaman web, trackpad di MacBook Neo sering kali mengenali gerakan sebagai pergerakan mouse yang tidak diinginkan.

Hal ini membuat kami merasa frustrasi dan harus mengulangi gerakan beberapa kali sebelum berhasil menggulir halaman web dengan benar. Dalam keseluruhan, pengalaman kami menjajal MacBook Neo selama kurang lebih satu bulan adalah cukup baik. Laptop ini memiliki kualitas yang identik dengan MacBook Air dan Pro, serta harga yang lebih terjangkau. Namun, ada beberapa kekurangan seperti ketiadaan backlit pada Magic Keyboard dan trackpad yang terlalu sensitif.

Jika Anda sedang mencari laptop yang memiliki kualitas yang baik dan harga yang lebih terjangkau, maka MacBook Neo mungkin menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Namun, jika Anda membutuhkan fitur seperti backlit pada Magic Keyboard dan trackpad yang lebih sensitif, maka mungkin Anda perlu mempertimbangkan pilihan lain





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