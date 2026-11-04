Mabes Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Telepon Istana

Mabes Polri menetapkan tiga tersangka, termasuk mantan Kapolri, dalam kasus penyadapan ilegal telepon Presiden. Politisi Demokrat menyoroti motif politik inkonstitusional.

Mabes Polri secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan telepon pribadi Presiden dan sejumlah pejabat negara tingkat tinggi. Langkah penegakan hukum ini dilakukan pada November 2026 setelah adanya temuan awal yang mengindikasikan pelanggaran serius terhadap privasi komunikasi kenegaraan. Salah satu nama besar yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo.

Penetapan status tersangka ini memicu respons tajam dari dunia politik, khususnya dari anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026), Benny K. Harman menegaskan bahwa tindakan penyadapan tersebut jauh melampaui batas pelanggaran hukum biasa. Ia menilai kasus ini memiliki dimensi politik yang lebih dalam dan mengkhawatirkan bagi stabilitas konstitusi.

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Dimensi Politik Penyadapan Telepon Istana

Menurut Benny K. Harman, tersangka dalam perkara penyadapan ini diduga bertindak atas motif politik kekuasaan yang bersifat inkonstitusional. Politisi senior Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa peristiwa penyadapan ini bukanlah aktivitas kriminal standar, melainkan sebuah operasi politik yang terstruktur. Ia menyatakan bahwa ada dugaan kuat bahwa pelaku memiliki agenda terselubung untuk menguasai atau mempengaruhi jalannya kekuasaan negara.

Benny K. Harman menekankan bahwa insiden penyadapan ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2025. Durasi waktu yang panjang tersebut mengindikasikan adanya perencanaan matang dan tidak mungkin dilakukan melalui inisiatif pribadi semata tanpa dukungan struktur organisasi. Ia menuntut Mabes Polri untuk menggali lebih dalam mengenai motif sebenarnya mengapa mantan Kapolri melakukan penyadapan terhadap Istana Negara dan Presiden.

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Konfirmasi Kabareskrim Polri Terkait Tersangka

Kabar penetapan tersangka ini telah dikonfirmasi secara resmi oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin. Ia mengemukakan informasi tersebut dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) malam. Pengakuan resmi dari pihak kepolisian ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi publik untuk memahami seriusnya perkara yang sedang diselidiki.

Komjen Pol Asep Safrudin sebagai kepala unit penyidikan tertinggi di tubuh polisi memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan tiga tersangka menunjukkan bahwa penyelidikan telah menemukan bukti awal yang cukup untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyadapan tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi akses ilegal terhadap komunikasi rahasia pemerintah.

Analisis Hukum Dikaitkan dengan Dugaan Makar

Dari perspektif hukum pidana, Benny K. Harman menyoroti bahwa penyadapan yang dianggap inkonstitusional dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan permulaan. Perbuatan ini berpotensi mengarah pada sebuah agenda besar, yakni perebutan kekuasaan negara secara tidak sah. Dalam analisisnya, ia menyebutkan bahwa ada tiga kriteria spesifik yang harus dipenuhi untuk mengarah pada dugaan keterlibatan dalam upaya makar.

Kriteria pertama adalah adanya perbuatan permulaan yang nyata dalam bentuk penyadapan ilegal tersebut. Kriteria kedua adalah adanya tujuan politik yang jelas untuk merampas atau merebut kekuasaan negara. Kriteria ketiga adalah keterlibatan kelompok tertentu yang terorganisir dalam melaksanakan tindakan penyadapan ini. Ketiga elemen ini menjadi dasar penting dalam menilai tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka.

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Proyeksi Ke Depan dan Prospek Penyidikan

Meskipun analisis politik dari Benny K. Harman cukup tajam, ia mengakui bahwa penentuan konstruksi hukum sepenuhnya bergantung pada hasil kerja penyidikan Mabes Polri. Ia menegaskan bahwa apakah tindakan tersebut dikategorikan sebagai makar atau pelanggaran biasa adalah wilayah penegakan hukum. Proses pemeriksaan lanjutan akan menentukan bentuk tuduhan yang tepat terhadap ketiga tersangka yang telah ditetapkan statusnya.

Proses penyidikan ini akan menjadi langkah krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kasus penyadapan telepon Istana. Publik menantikan hasil akhir penyelidikan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan integritas komunikasi negara tetap terjaga. Kasus ini menandai babak baru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi di tingkat elit pemerintahan Indonesia.