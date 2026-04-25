Maarten Paes Tampil Gemilang, Ajax Amsterdam Raih Kemenangan Penting di Eredivisie

Maarten Paes , penjaga gawang andalan Timnas Indonesia , kembali menunjukkan performa gemilangnya dalam laga penting Eredivisie 2025-2026 antara NAC Breda dan Ajax Amsterdam . Pertandingan yang berlangsung sengit ini menjadi sorotan utama bagi para penggemar sepak bola , terutama setelah Paes resmi bergabung dengan Ajax Amsterdam pada tanggal 2 Februari 2026.

Kemenangan Ajax dalam laga ini sangat krusial bagi mereka untuk mempertahankan posisinya di empat besar klasemen sementara dengan raihan 54 poin, sekaligus memperbesar peluang mereka untuk lolos ke zona Eropa di akhir musim. Sebaliknya, kekalahan ini semakin memperburuk posisi NAC Breda yang terancam degradasi, dengan bertengger di peringkat ke-17 dengan hanya mengumpulkan 25 poin. Pertandingan ini bukan hanya sekadar perebutan poin, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Maarten Paes untuk menunjukkan kualitasnya di klub barunya.

Jalannya pertandingan sendiri cukup menarik untuk disimak. Ajax Amsterdam memulai laga dengan tempo yang relatif sedang, mencoba merespon serangan-serangan yang dilancarkan oleh NAC Breda sebagai tuan rumah. Peluang pertama bagi Ajax datang pada menit ke-6 melalui sundulan Wout Weghorst, namun masih berhasil digagalkan oleh kiper NAC Breda, Daniel Bielica. Namun, Ajax tidak menyerah dan terus berupaya mencari celah dalam pertahanan lawan.

Akhirnya, pada menit ke-20, Ajax berhasil memecah kebuntuan melalui tendangan akurat Oscar Gloukh yang memanfaatkan umpan matang dari Mika Godts. Keunggulan ini semakin diperlebar oleh Mika Godts pada menit ke-41, melalui tendangan kaki kirinya yang memaksimalkan assist dari Wout Weghorst. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai, memberikan modal yang cukup baik bagi Ajax untuk melanjutkan perjuangan di babak kedua.

Performa Maarten Paes di bawah mistar gawang Ajax juga patut diapresiasi, meskipun tidak banyak melakukan penyelamatan spektakuler, namun ia mampu menjaga konsentrasi dan memberikan rasa aman bagi lini pertahanan timnya. Kehadirannya memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri seluruh pemain Ajax.

Di sisi lain, bintang sepak bola Portugal, Bruno Fernandes, menyatakan keinginannya untuk meraih gelar Piala Dunia 2026 bersama Cristiano Ronaldo. Ambisi ini menunjukkan semangat juang yang tinggi dari kedua pemain tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Portugal.

Secara keseluruhan, berbagai peristiwa ini menunjukkan dinamika yang terjadi di berbagai bidang, mulai dari sepak bola, agama, hingga media





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maarten Paes Ajax Amsterdam Eredivisie NAC Breda Sepak Bola Timnas Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

