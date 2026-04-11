Maarten Paes Catat 'Clean Sheet', Dean James Kembali Beraksi di Liga Belanda

Maarten Paes tampil gemilang bersama Ajax dengan mencatatkan clean sheet, sementara Dean James kembali bermain untuk Go Ahead Eagles di pekan ke-30 Liga Belanda. Kedua pemain Timnas Indonesia ini memberikan kontribusi signifikan bagi klub masing-masing.

Maarten Paes mencatatkan clean sheet bersama Ajax , sementara Dean James kembali beraksi membela Go Ahead Eagles dalam pekan ke-30 Liga Belanda . Kabar baik datang bagi para penggemar sepak bola Indonesia, khususnya dengan performa gemilang yang ditunjukkan oleh para pemain diaspora di Eropa. Maarten Paes , penjaga gawang andalan Timnas Indonesia, tampil solid saat membela Ajax melawan Heracles, mengamankan gawangnya dari kebobolan dan berkontribusi signifikan dalam kemenangan timnya.

Di sisi lain, Dean James, bek sayap yang juga merupakan bagian penting dari skuad Garuda, kembali merumput setelah pulih dari cedera atau masalah lainnya, menambah kekuatan Go Ahead Eagles. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua pemain dalam upaya mereka mempertahankan performa terbaik dan membuktikan diri di kancah sepak bola Eropa.\Pada pertandingan antara Ajax dan Heracles yang berlangsung di Stadion Asito, Almelo, Maarten Paes menunjukkan kelasnya sebagai kiper berkualitas. Selain mencatatkan clean sheet, Paes juga melakukan tiga penyelamatan krusial yang menggagalkan peluang-peluang emas Heracles. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada lini pertahanan, Paes juga menunjukkan kemampuan distribusi bola yang baik dengan mencatatkan 67 persen operan akurat. Kemenangan Ajax atas Heracles dengan skor 3-0 menjadi bukti nyata pentingnya peran seorang penjaga gawang yang tangguh. Gol-gol Ajax dicetak oleh Mika Godts dan Steven Berghuis (2). Meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Takehiro Tomiyasu mendapat kartu merah, Ajax tetap mampu mengamankan tiga poin penting. Namun, posisi Ajax di klasemen masih belum aman, mereka berada di peringkat kelima dengan 51 poin dari 30 pertandingan, selisih tiga poin dari zona Liga Champions.\Di pertandingan lainnya, Dean James kembali bermain untuk Go Ahead Eagles saat menghadapi Groningen di Stadion Euroborg, Groningen. James masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 menggantikan Alfons Sampsted. Meskipun hanya bermain selama kurang lebih 20 menit, James menunjukkan performa yang cukup solid. Ia mencatatkan 63 persen operan akurat dan melakukan masing-masing satu intersep serta sapuan. Pertandingan berakhir imbang 0-0, yang membuat Go Ahead Eagles tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara dengan 36 poin dari 30 laga. Hasil imbang ini tentu sedikit mengecewakan, namun kembalinya Dean James menjadi kabar positif bagi tim. Hasil lengkap pertandingan Liga Belanda pekan ke-30, termasuk kemenangan Utrecht atas Telstar, juga menunjukkan dinamika kompetisi yang terus berlangsung. Kehadiran pemain-pemain Indonesia di Liga Belanda terus menjadi sorotan, tidak hanya karena kualitas permainan mereka tetapi juga karena mereka membawa nama bangsa di panggung sepak bola Eropa. Dengan performa yang terus meningkat, diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi klub masing-masing dan juga bagi Timnas Indonesia





