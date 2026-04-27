Maarten Paes Bersinar, Antarkan Ajax Raih Kemenangan dan Naik Peringkat di Eredivisie

Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, tampil gemilang bersama Ajax Amsterdam, mengamankan kemenangan 2-0 atas NAC Breda dan membawa timnya naik ke posisi keempat klasemen sementara Eredivisie. Penampilan konsistennya terus menjadi sorotan.

Penjaga gawang andalan tim nasional Indonesia, Maarten Paes , kembali menunjukkan performa gemilangnya dengan menjadi kunci kemenangan bagi klubnya, Ajax Amsterdam , dalam laga pekan ke-31 Liga Belanda Eredivisie 2025-2026 melawan NAC Breda.

Kemenangan 2-0 ini tidak hanya mengamankan tiga poin penting bagi Ajax, tetapi juga semakin mengukuhkan posisi Maarten Paes sebagai salah satu kiper terbaik di liga. Gol pertama Ajax dicetak oleh Mika Godts melalui aksi individu yang memukau pada menit ke-41, memperlebar keunggulan setelah gol sebelumnya. Kontribusi Maarten Paes di bawah mistar gawang sangat krusial dalam menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan, memastikan kemenangan mutlak bagi timnya.

Dengan tambahan tiga poin ini, Ajax berhasil merangsek naik ke posisi keempat klasemen sementara Eredivisie dengan total 54 poin, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Maarten Paes telah menjadi sosok yang tak tergantikan di lini belakang Ajax, memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi rekan-rekan setimnya. Performa Maarten Paes bersama Ajax musim ini terbilang konsisten dan mengesankan. Sebelum kemenangan atas NAC Breda, ia juga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Pada pekan ke-30, Paes tampil solid saat Ajax mengalahkan Heracles Almelo dengan skor telak 3-0. Kemudian, pada pekan ke-27, ia kembali menunjukkan kelasnya dengan membantu Ajax membantai Sparta Rotterdam 4-0. Bahkan, pada pekan ke-25, Paes berhasil mengamankan hasil imbang 0-0 yang berharga saat menghadapi PEC Zwolle. Konsistensi ini membuktikan bahwa Maarten Paes bukan hanya seorang kiper yang handal dalam menepis bola, tetapi juga memiliki kemampuan membaca permainan dan mengatur lini pertahanan dengan baik.

Kemampuan distribusinya, yang sempat menjadi sorotan, kini semakin berkembang dan menjadi salah satu kekuatan tambahan bagi timnya. Ia mampu memberikan umpan-umpan akurat kepada rekan-rekannya, membantu membangun serangan dari lini belakang, dan mempercepat transisi dari pertahanan ke penyerangan. Namun, performa Maarten Paes tidak lepas dari sorotan dan analisis dari para pengamat sepak bola. Kenneth Perez, mantan pemain Ajax yang pernah berkostum klub tersebut pada tahun 2006-2007 dan 2008, memberikan penilaian terhadap kemampuan distribusi bola Maarten Paes.

Perez mengakui bahwa Paes memiliki kecenderungan untuk melakukan umpan-umpan yang berisiko, baik umpan-umpan yang sangat gila maupun umpan-umpan yang lemah. Ia menambahkan bahwa Paes belum pernah menunjukkan kemampuan membangun permainan seperti ini sebelumnya, karena sebelum bergabung dengan Ajax, ia adalah penjaga gawang yang lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga gawang dari kebobolan. Meskipun demikian, Perez juga mengakui bahwa Paes terus berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan Ajax yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan dari lini belakang.

Perkembangan ini menunjukkan komitmen dan kerja keras Maarten Paes untuk menjadi kiper yang lebih lengkap dan serba bisa. Selain itu, Maarten Paes juga terlihat menjalani sesi pemanasan menjelang pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis pada laga FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026), menunjukkan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Dukungan dari para penggemar dan rekan-rekan setimnya menjadi motivasi tambahan bagi Maarten Paes untuk terus memberikan yang terbaik bagi Ajax dan timnas Indonesia





