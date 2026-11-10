MA Batalkan Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka

Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan milik Wapres Gibran Rakabuming Raka karena dinilai tidak memenuhi asas kecermatan formal.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9148/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019. Perintah pencabutan ini dikeluarkan sebagai akibat langsung dari pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa dokumen tersebut bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku saat ini.

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Mekanisme Pembatalan Berbasis Fakta Hukum Baru

Keputusan Mahkamah Agung ini didasarkan pada adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026. Dokumen tersebut disebut sebagai notoire feiten yang telah melakukan pengujian substansi terhadap obyek sengketa a quo dan mengakibatkan perubahan keadaan hukum. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap keberadaan obyek sengketa yang dianggap telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.

MA dalam pertimbangan hukumnya menyinggung putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024. Dengan adanya perubahan keadaan hukum tersebut, MA merasa perlu melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, yaitu Surat Keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pusat perhatian dalam sengketa ini.

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Analisis Dokumen Pendukung Ijazah Gibran

Dalam penjelasannya, MA menyatakan bahwa secara faktual obyek sengketa yakni Suket Gibran didasarkan pada dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades serta dokumen lain yang disebut tidak dapat membuktikan jika Gibran berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen-dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan kelulusan atau penyelesaian pendidikan formal.

Putusan MA secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat. Ketidakhadiran dokumen inti ini menjadi faktor krusial dalam penghakiman pengadilan tertinggi.

Dampak Hukum dan Tuntutan Biaya Perkara

MA juga menyatakan bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat. Tindakan ini dinilai memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait.

Oleh karena itu, tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal. Asas ini menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang harus mematuhi prosedur dan ketersediaan bukti yang valid secara hukum.

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Posisi Pihak Terkait dan Langkah Selanjutnya

Tergugat dalam kasus ini adalah DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, dengan tempat kedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Domisili elektronik untuk penanganan perkara ini adalah bantuan.hukum@kemdikbud.go.id.

Dalam hal ini, Tergugat diwakili oleh Muhammad Ravii, S.H., M.M., Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/C/HK/10/2026, tanggal 14 April 2026. Pihak perwakilan ini telah melalui proses hukum di berbagai tingkat pengadilan sebelum akhirnya sampai pada putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026. Pembatalan ini menunjukkan bahwa proses banding dan pemeriksaan sebelumnya tidak menemukan ketidaksesuaian hukum yang mendasar.

Sebagai bentuk tanggung jawab hukum, MA menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan. Jumlah biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Pembayaran ini menjadi bagian integral dari eksekusi putusan yang telah dibacakan secara resmi.