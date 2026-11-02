MA Batal Konfrensi Pers Soal Pembatalan Suket Ijazah Gibran

Mahkamah Agung membatalkan konferensi pers terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran karena belum menerima salinan putusan resmi.

JAKARTA - Mahkamah Agung secara resmi membatalkan rencana penyelenggaraan konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11/2026). Pembatalan ini dilakukan oleh institusi peradilan tertinggi di Indonesia setelah diketahui bahwa dokumen penting terkait perkara hukum masih dalam proses distribusi internal. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Andi Julia Cakrawala, menyampaikan pernyataan tertulis yang menjelaskan alasan teknis di balik keputusan tersebut.

Keterlambatan Salinan Putusan Resmi

Alasan utama pembatalan konferensi pers adalah Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara dengan Nomor 742 K/TUN/2026. Tanpa adanya dokumen fisik atau digital dari putusan tersebut, pihak kementerian hukum tidak dapat memberikan informasi yang utuh dan akurat kepada publik serta media massa.

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"Sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini, untuk itu konferensi pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata Andi Julia Cakrawala dalam keterangannya. Keputusan ini diambil sekitar satu jam sebelum waktu dimulainya acara yang seharusnya menjadi momen pengungkapan alasan majelis kasasi.

Proses Cepat Majelis Hakim Kasasi

Perkara ini sebelumnya telah diputuskan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026. Majelis hakim yang menangani kasus ini dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Yulius, bersama dengan Hakim Agung Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Proses peninjauan perkara oleh majelis hakim berlangsung sangat singkat, hanya selama satu hari sejak tanggal distribusi berkas.

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Tanggal perkara didistribusikan kepada majelis hakim jatuh pada Jumat, 30 Oktober 2026. Sementara itu, tanggal putusan perkara juga jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 30 Oktober 2026. Kecepatan ini menunjukkan efisiensi proses yudisial namun juga memicu pertanyaan mengenai kedalaman analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan.

Amar Putusan Mengabulkan Gugatan Subhan Palal

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut menyatakan bahwa syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 tidak terpenuhi secara administratif sesuai ketentuan hukum tata usaha negara. Amar putusan dikutip jelas menyatakan, "Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya."

Gugatan ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan. Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara karena substansi sengketa menyangkut persyaratan administratif calon wakil presiden. Putusan PTUN Jakarta kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Latar Belakang Sengketa Ijazah dan MK

Sengketa ini bermula dari pemeriksaan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan tentang ijazah Gibran. Menurut MK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan tidak ada dokumen ijazah yang dilampirkan sebagai pendukung surat penyetaraan. Dokumen yang ada hanyalah bukti kehadiran, bukan bukti kelulusan.

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Wakil Presiden Gibran sebelumnya membantah hal tersebut dengan menyatakan memiliki bukti kelulusan sesuai jenjang pendidikannya. Ia menyebutkan bahwa bukti kelulusan itulah yang memungkinnya melanjutkan kuliah hingga S-1 di Singapura. Namun, klaim ini tidak didukung oleh dokumen formal yang diakui dalam konteks persyaratan administratif pemilu saat itu.

Jadwal Informasi Lanjutan dari MA

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, sebelumnya berjanji akan menginformasikan lebih lanjut tentang putusan tersebut pada Senin, 2 November 2026. Janji ini disampaikan saat dihubungi pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Namun, janji tersebut harus ditunda akibat kendala administratif penerimaan dokumen putusan dari majelis hakim.

Berkas kasasi dikirimkan pada 22 September 2026 dan akhirnya diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026. Meskipun amar putusan sudah diketahui publik, detail lengkap termasuk alasan mendalam majelis kasasi masih belum terungkap secara resmi. Publik kini menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Mahkamah Agung kapan konferensi pers pengganti akan diselenggarakan.